Феновете на ЦСКА с мощен залп преди дербито

Голяма група фенове на ЦСКА надъхаха футболистите на тима по време на днешното занимание на базата в Панчарево преди утрешното Вечно дерби с Левски.

Запалянковците подкрепиха играчите и създадоха атмосфера на тренировката. Пред тима застана тарторът на Сектор „Г“ Иван Велчев – Кюстендилеца.

„ЦСКА е силен, когато е обединен, когато сме заедно като един юмрук. Искам да дадете всичко от себе си и да се биете за тази емблема, която носите на гърдите, защото за нас тя е свещена“, заяви Велчев.

Първото вечно дерби за сезона е утре от 15:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

