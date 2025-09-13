ЦСКА сложи край на черната серия

ЦСКА най-накрая сложи край на черната серия!

"Армейците" записаха дългоочакваната първа победа в Първа лига. Тя дойде чак в 8-ия кръг срещу Септември с 3:1 след 4 ремита и две загуби, головата разлика вече е 7:7.

В герой на мача се превърна резервата Петко Панайотов, който донесе успеха с прекрасно изпълнение от пряк свободен удар дълбоко в добавеното време.

Лумбард Делова пък откри резултата в полза на ЦСКА в 10-ата минута. Попадението беше изключително красиво и може да претендира за Гол на сезона.

Още една резерва - Мохамед Брахими, фиксира крайното 3:1 секунди преди последния съдийски сигнал.

Бертран Фурние пък смрази "червените" фенове с изравнителен гол в 84-ата минута, но това се оказа без значение накрая.

Въпреки победата от трибуните на Националния стадион отново се чуваха скандирания "Оставка!"

„Армейците“ нямаха успех в продължение на 111 дни. За последно в официален мач столичани се наложиха с 4:0 като гости на Ботев Пловдив в последния кръг от миналия сезон.

Тогава на скамейката на „канарчетата“ бе Душан Керкез, който в момента води ЦСКА и стигна до първата си победа. Тогава „червените“ бяха водени от Александър Томаш.

В този период грандът загуби баража за Европа от Арда с дузпи, направи ремита с Ботев Пд, Спартак Варна, Черно море и Славия, и загуби от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

