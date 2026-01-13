Чаби Алонсо каза истината за Реал Мадрид

Уволненият от Реал Мадрид треньор Чаби Алонсо публикува пост в социалните мрежи след освобождаването си.

Испанският вицешампион, който пак загуби от Барселона във финала за Суперкупата на Испания, обяви раздялата вчера.

„Този ​​професионален етап приключи и нещата не се развиха така, както искахме. Да работя като треньор на Реал Мадрид беше чест и голяма отговорност. Благодаря на клуба, играчите и най-вече на феновете, и на целия Мадридисмо – за доверието и подкрепата им. Тръгвам си с уважение, благодарност и гордост, че направих всичко възможно“, написа Алонсо в социалните мрежи.

Алонсо ръководи Реал Мадрид от 1 юни 2025 г. Под ръководството на испанеца състава изигра 34 мача, като спечелиха 24, завършиха наравно 4 и загубиха 6. На 11 януари Реал Мадрид отстъпи с 2:3 от Барселона във финала за Суперкупата на Испания.

