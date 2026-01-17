Битка за Манчестър на Острова ПРОГРАМАТА

Мачовете по телевизията днес, 17 януари:
14.30 Манчестър Юнайтед – Манчестър Сити Диема спорт 2
14.30 Ковънтри – Лестър Диема спорт 3
15.00 Реал – Леванте МАХ Спорт 4
15.00 Троа – Рейм Нова спорт
16.00 Удинезе – Интер МАХ Спорт 3
16.30 Хофенхайм – Байер Диема спорт 3
17.00 Челси – Брентфорд Диема спорт 2
17.00 Ливърпул – Бърнли Диема спорт
17.00 Лийдс – Фулъм Нова спорт
17.15 Майорка – Атлетик МАХ Спорт 4
17.30 Аякс – Гоу Ахед Игълс Ринг
18.00 Египет - Нигерия МАХ Спорт 2
19.00 Наполи – Сасуоло МАХ Спорт 3
19.30 Осасуна – Овиедо МАХ Спорт 4
19.30 Нотингам – Арсенал Диема спорт 2
19.30 Лайпциг – Байерн Диема спорт 3
19.30 Суонси – Бирмингам Нова спорт
20.00 Тулуза – Ница Диема спорт
21.00 Фортуна – ПСВ Айндховен Ринг
21.30 Херта – Шалке Нова спорт
21.45 Каляри – Ювентус МАХ Спорт 3
22.00 Бетис – Виляреал МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол, Билбао – Тенерифе Диема спорт
22.05 Анже – Марсилия Диема спорт 3
23.00 Рио Аве – Бенфика Ринг
