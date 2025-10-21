В старозагорското село Хрищени за 19-ти път ще посрещнат традиционния есенен „Празник на райската ябълка“

Във фолклорната програма могат да участват групи за народни обичаи, певчески и танцови състави, ансамбли и индивидуални изпълнители. Заявки за участие се приемат до 3-ти ноември 2025 г.

Празникът на райската ябълка, обичан от жителите и гостите на село Хрищени, ще се проведе на площада пред НЧ „Стефан Генчев – 1901 г.“ на 15 ноември 2025 г. от 11.00 ч.

Събитието е организирано от местното читалище и кметството на с. Хрищени с финансовата подкрепа на Община Стара Загора по Програма „Култура“.

Фолклорният „Празник на райската ябълка“ има за цел да съхранява и популяризира българските народни традиции и фолклор. В него могат да участват групи за народни обичаи, певчески и танцови състави, ансамбли.

Празничната програма, която ще се проведе на две сцени, ще започне с тържествено издигане на знамената на Република България, Европейския съюз и флага на с. Хрищени под звуците на националния химн и химна на селото, изпълнени от талантливи деца от местната общност. След празнична света литургия, отслужена от отец Иван, приветствие ще поднесе Радка Желева - кмет на с. Хрищени.

Децата от ДГ „Лилия“ и ОУ „Христо Ботев“ ще представят саморъчно изработени тематични изложби на тема „Райска ябълка“, а участници от детски клуб ще рецитират стихотворения посветени на южния плод.

На изложбата - базар „Произведено в Хрищени“, която е неразделна част от празника, ще се представят ръчни производства от местни майстори на домашни сладка и печива, сушени плодове, сладкарски изделия, както и ракия от райска ябълка, които предизвикват голям интерес за всички гости на празника.

От 12.00 ч. до 13.00 ч. организаторите са подготвили интересна и образователна работилница за пластене на вълна. Брошката ще е тематична - райска ябълка. Всички материали са осигурени от организаторите, а таксата за участие в работилницата е 10 лв.

За предварително записване и повече информация: тел. 0896 743300

За доброто настроение на гостите, домакините са предвидили музикална програма. Изпълнителите, които имат желание да участват и да покажат своя музикален талант могат да подадат заявка до 3-ти ноември 2025 г. Няма възрастови ограничения и конкурсен характер.

Организаторите апелират участниците да съобразят програмата си със следните изисквания:

- индивидуални изпълнители и инструменталисти могат да подготвят програма до 5 минути;

- певчески групи за изворен фолклор - две песни в рамките на 6 до 8 минути за двете изпълнения;

- колективи за народни обичаи - програма до 10 минути;

- танцови и групови състави - програма до 15 минути;

- фолклорни ансамбли – програма до 20 минути.

Повече информация може да получите на имейл: [email protected], телефон за връзка: 0888 400 939 – читалищен секретар Кремена Ганева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com