Община Казанлък с водеща роля в реализацията на 13 проекта

Концепция за интегрирани териториални инвестиции в община Казанлък - 2 беше класирана на второ място от всички, подадени концепции в Югоизточен регион.

В концепцията са включени общо 13 проекта за подобряване на здравната инфраструктура, образователната среда и социалните дейности на територията на общините Казанлък, Ст. Загора и Гурково.

Всяка концепция бива оценявана от Регионалният съвет за развитие. Съветът включва представители на държавни и местни органи, представители на бизнеса, академичните среди и неправителствени организации и извършва оценка по същество и по качества на всяка подадена концепция.

Високата оценка на КИТИ2, с водещ партньор община Казанлък, е заради значимите дейности, които са обследвани и обсъдени с местната общност на Казанлък и Гурково в сферите на здравето, образованието и социалните дейности.

