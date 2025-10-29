В навечерието на Деня на народните будители бе открита традиционната ежегодна изложба „Есенен салон“ 2025

В навечерието на Деня на народните будители, в зала “Иван Милев” бе открита традиционната ежегодна изложба „Есенен салон“ 2025. Изложбата се организира от Община Казанлък и включва творби от местни автори.

Събитието започна с музикален поздрав, изпълнен от Маринела Чолакова и Десислава Гудова от вокална формация „Искрица гранд“ към НЧ „Искра – 1860“.

Тази година в изложбата участват 42-ма автори от Казанлък с над 120 произведения. Творбите са в жанровете живопис, графика, скулптура и приложно изкуство.

Есенният салон бе открит от Румен Петков, които изтъкна, че се радва да вижда как с всяка година изданието привлича все повече и повече творци и най-вече, че вижда много млади такива.

От името на кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова, приветствие към участниците и гостите поднесе заместник-кметът г-жа Сребра Касева, която поздрави всички с настъпващия Ден на народните будители:

„Казанлък винаги е бил град на творци, просветители и вдъхновени хора.

В навечерието на Деня на будителите поздравявам всички вас – автори, учители, творци и приятели на изкуството – за това, че съхранявате духовността и красотата в нашия град.”

В тазгодишното издание Голямата награда на Община Казанлък бе присъдена на Румен Рачев.

Отличия получиха и:

Награда на Художествена галерия Казанлък – Румен Петков;

Дебют на млад автор – Силвия Гаджева;

Награда на Литературно-художествен музей „Чудомир“ – Кирил Кацаров, който ще представи и самостоятелна изложба в музея.

Допълнителни отличия бяха отсъдени на:

Антон Радулов – за нов художествен почерк;

Иван Гайдаров – за цялостно творчество;

Никол Иванова – поощрителна награда за цялостно творчество.

По традиция, от името на кмета Галина Стоянова главният архитект Христо Инджов откупи произведението „Капана на времето“ на Пепа Петрова. Тази идея на кмета Стоянова, се превръща в традиция всяка година като знак на признание и подкрепа за казанлъшките художници.

Посетителите бяха поканени да разгледат изложбата и да се насладят на казанлъшкия талант!





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com