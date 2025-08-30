В Кюстендил е страшно! Кметът зове - който може, да помага

Невиждана буря с ураганен вятър нанесе щети в община Кюстендил.

Изкъртени са десетки дървета. Това наложи кметът на областния град инж. Огнян Атанасов да излезе с апел към своите съграждани.

„Уважаеми съграждани, моля да останете по домовете си, докато отмине бурята. Онези от вас, които разполагат с резачки или имат техника, да дойдат и да ни помогнат като доброволци. Сборният пункт е паркинга на Община Кюстендил. Има паднали дървета на стадиона, дърво е паднало върху къща на улица „Демокрация“, булевард „Раковски“, огромно дърво сее стоварило и в близост до ниското тяло на Областна администрация“, обяви кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.а доброволци за разчистване!



Той отново призова за активност от страна на кюстендилци за овладяване на щетите след ураганния вятър.

„Пожарната в момента не може да се включи, защото е на пожар в Горно Уйно. Повикано е и доброволното формирование. Моля проявете своята гражданска позиция“, призова още кметът.

Щети има в редица квартали на град Кюстендил. По улиците се виждат откъртени щори от прозорци, клони от дървета и какво ли не, пише "Пиринско".

