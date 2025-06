Този петък Бургас посреща лектори от 10 държави

На 27 и 28 юни Международният конгресен център ще бъде домакин на първото издание на Black Sea Game Summit - международен форум, посветен на индустрията за създаване на игри в България и региона. Събитието, което се рганизира от първия клъстър на креативните индустрии в България – CreaTech Bulgaria, в партньорство с Община Бургас, като част от цялостната ѝ стратегия за подкрепа на творческите индустрии и кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г., ще събере над 30 лектори от Германия, Финландия, Полша, Румъния, Швейцария, Сърбия, Турция, Северна Македония и други държави от региона.

Програмата включва лекции, тематични панели и дискусии с участието на професионалисти от различни организации.

Сред участващите организации са European Games Developer Federation, Slovak Game Developers Association, United Nations Office on Drugs and Crime, Knowledge Foundation, наред с утвърдени български студиа, независими създатели на игри и представители на академични и международни институции.

Освен професионалната програма, участниците и публиката ще могат да се насладят на cosplay шоу, зона за настолни игри, а на 27 юни вечерта – представяне на проекта Verya, включващ музика от фентъзи игри и филми, изпълнена с арфа и глас от Мария Анастасова (Melethiel), чийто глас звучи в хитовата игра Baldur’s Gate 3 (включително в песните „Down by the River“, „Song of Balduran“, „Raphael’s Final Act“ и др.) и е носител на БАФТА за най-добра музика, както и Ивайла Тодорова (Azira) – млада арфистка с международни отличия и участия на европейски турнета. Това изпълнение ще ви пренесе в светове на магия, битки и легенди – чрез звук, емоция и атмосфера.

В рамките на форума ще се проведе и награждаването на победителите във VR Hackathon 2025 – 48-часово предизвикателство за създаване на въздействащи виртуални преживявания, организран в партньорство с UNODC, Web3 Foundation и Burgas Lab.

Участието е безплатно с предварителна регистрация на: https://lu.ma/3jlhgby4

Повече информация и програма на: www.bsgs.bg.

