Обявиха наградените участници в 25-ото издание на Фестивала на маскарадните игри

В Стара Загора се състоя 25-ото издание на Фестивала на маскарадните игри . Във фестивала участваха 19 групи от област Силистра, Ямбол, Пловдив, Сливен, Шумен, Стара Загора, Перник, общо около 800 кукери и пъстри персонажи. След цветното честване на празника, резултатите от конкурса са обявени.

Журито на фестивала тази година бе с председател доц. д-р Ангел Янков – директор на Регионалния етнографски музей – Пловдив, и членове Юлия Славова – художник и дизайнер, Жейна Желева – фотограф, както и хореографите Красимир Димитров и Кирил Кирчев.

Журито присъди:

I - ва награда бе връчена на:

Кукерска група „Айдемир“ - гр. Силистра;

Кукерска група - с. Зимница, обл. Ямбол;

Кукерски състав - с. Войнягово, общ. Карлово.

II-ра награда получиха:

Кукерска група - с. Домлян;

Кукерска група - с. Дунавци, общ. Казанлък.

Кукерска група - с. Калипетрово;

Кукерска група „Каракуши“- гр. Алфатар, обл. Силистра.

III-та награда бе отредена на:

Детска кукерска група – с. Кабиле

Кукерски състав - с. Отец Паисиево, обл. Пловдив;

Сурвакарска група - с. Гигинци, обл. Перник;

Кукерска група „Арапи“ - гр. Шумен;

Сурвакарска група „Върба“ - гр. Радомир, общ. Перник

Маскарадна група „Черните кукери“ - с. Веселиново, обл. Шумен;

Кукерска група - общ. Ивайловград, обл. Хасково;

Група за автентичен фолклор - Кукеровден и обичай „Кукери на Сирни Заговезни“ – с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна

Кукерска група „Каракуши“- гр. Алфатар, обл. Силистра.

Поощрителна награда бе връчена на Кукерска група „Джамал“ - гр. Стара Загора.

