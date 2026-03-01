Конкурс по повод 150-годишнината от гибелта на Стефан Почеков

​Стефан Почеков е сред достойните герои на Казанлък, отдали живота си на борбата за свободата на България по време на националноосвободителните борби и събитията около Априлско въстание. Неговото име остава символ на родолюбие, саможертва и вярност към идеалите на свободата.



В знак на признателност към подвига му, Инициативен комитет „Стефан Почеков“ организира ученически литературен конкурс, насочен към учениците от VII до XII клас на територията на община Казанлък. Организаторите целят да насърчат интереса на младите хора към героите от българската история и да стимулират творческото им мислене.



Темата на конкурса е: „Аз познавам героите от историята ни и искам да бъда един от тях като: Георги Бенковски, Тодор Каблешков, Панайот Волов, Райна Попгеоргиева, Захари Стоянов и Казанлъшките герои – Стефан Почеков, Тодора Бакърджиева, Петьо Ганин и неговата майка - баба Гана“.



Изисквания за творбите



Всяка литературна творба (разказ или есе) трябва да бъде с обем до 3 (три) страници формат А4. На първата страница задължително да се посочи информация за участника - три имена, възраст, клас, училище, телефонен номер. Участниците могат да използват следната препоръчителна литература:



• „Стоян Пъков, стотник в Априлското въстание“

• „Стефан Почеков – възрожденски учител и виден казанлъшки революционер“

Посочените издания могат да бъдат открити в библиотеките на съответните училища. Допълнителна литература може да бъде ползвана от Общинска библиотека „Искра“. Родители и учители могат да се включат в написването на литературното есе или раказ.



След получаване на поканата за участие от сайта на отдел „Култура“, Община Казанлък, Инициативният комитет отправя молба към учителите по История в училищата на територията на община Казанлък да запознаят учениците с условията на конкурса и да съдействат на желаещите да участват.



Написаните разкази или есета е необходимо да бъдат предадени в срок до 01.04.2026 г., в Общинска библиотека „Искра“, ет. 2, в Детско-юношески отдел.



За допълнителна информация относно регламента може да се свържете с г-жа Теодора Георгиева – Директор на ОБ „Искра“ на телефон: 0884100864.



Комисия, определена от Инициативен комитет „Стефан Почеков“ ще разгледа постъпилите творби и ще определи победителите, като всеки от тях ще бъде своевременно уведомен.



Срокове



• Период за участие: от 01.03.2026 г. до 01.04.2026 г.



Награди:



Ще бъдат присъдени следните парични награди:



• 1-во място – 75 евро;

• 2-ро място – 50 евро;

• 3-то място – 25 евро.



Отличените автори ще участват в програмата по повод 150 годишнината от гибелта на Стефан Почеков, която ще бъде отбелязана на 04.05.2026 г. от 10:30 ч.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com