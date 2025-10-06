Концертът на най-голямото име в българската поп музика Лили Иванова бе кулминацията на Деня на Стара Загора

Водещи на концерта бяха актьорите Филип Буков и Александра Сърчаджиева, които споделяха с публиката забавни лични истории от предишни свои посещения в Стара Загора. Красив град, с който са свързани прекрасни мои спомени от репетициите ми с трупата на Драматичния театър, припомни си с удоволствие Алекс. Тя дори загатна, че на колегата ѝ Буков много ще му приляга красива заралийка за съпруга.

Първа на сцената излезе Дара Екимова. Тя общува непринудено със старозагорската си публика и дори на няколко пъти промени текстове на свои песни, за да звучат „специално“ за града ни.

Еуфорията достигна своя връх с появата на примата на българската естрада! За празника на Стара Загора Лили Иванова изпя емблематични свои песни, сред които „Както никой друг“, „Чуй душата ми“, „Студ“, „Нарисувай ми, художнико, сълза“, „Ако спра да обичам“, „Невероятно“. На всяка песен публиката ръкопляскаше в такт с акомпанимента на музикантите от LI Orchesta - Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Росен Ватев и Христо Михалков, както и вокалното трио LaTiDa.

Лили Иванова призова присъстващите да пеят заедно с нея, докато изпълнява емблематичните свои хитове „Щурче“, „Детелини“ и „Ветрове“. Публиката два пъти извика на бис певицата, а в отговор тя изпълни за зрителите „Присъда“.

От сцената примата отново изказа благодарности за топлото посрещане в Стара Загора, както и за поканата да бъде гост по случай празника на града ни.

„Такава атмосфера и дух на площада в Стара Загора не бях виждала никога през моя живот. Направихте ни много щастливи снощи“, е само един от коментарите на старозагорци, споделени по повод вчерашния празник.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com