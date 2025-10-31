Кметът Галина Стоянова срещна ръководствата на Бургаския и Тракийския държавни университети

По инициатива на кмета на община Казанлък в Тракийския университет се проведе среща между ректора на Бургаския държавен университет проф.д-р Сотир Сотиров и зам.-ректора на Тракийския университет проф. д.н. Николай Цанков. Основен акцент в разговора бе проявената и от двата университета инициатива за откриване филиал за медицински специалисти.

По време на дискусията зам.-ректорът на Тракийския университет разказа за неосъществени проекти на университета в друг град в България.

Това е основната причина за проявената предпазливост в инициирането до сега от страна на Тракийския университет на тази стъпка в Казанлък.

Кметът Стоянова коментира, че с приемането на новия държавен бюджет професията на медицинския специалист ще стане също толкова привлекателна, колкото и тази на учителя. А крещящата нужда на здравната система от медицински кадри ще провокира много млади хора от региона да се преориентират.

„Тази среща между двете университетски ръководства трябва да бъде в посока надграждане, а не конкуренция“, заяви кметът Галина Стоянова.

По време на срещата тя анонсира и одобрените проекти на общината, които ще осигурят на двата университета, напълно оборудвани сгради, отговарящи на съвременните изисквания за обучение и научна дейност.

В конструктивния диалог между трите институции се постигна единодушие, че филиали на различни висши учебни заведения в района на Казанлък ще бъдат добър пример за връзката на науката с професионалната реализация на младите хора и развитието на бизнеса.

Проф. д.н. Николай Цанков съобщи, че ще представи предложението към ръководстовото и деканите на различните факултети и ще излязат с предложение за специалностите, по които може да се разшири дейността на Тракийския университет в Казанлък.





