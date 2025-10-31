"Д Консей" ООД и 5 общини обявяват провеждането на детски конкурс на тема "Мисия: отпадъците в ресурс"

Община Русе стана една от първите общини в България, в които има изградена анаеробна инсталация със средства от ЕС и вече от една година се експлоатира от Д Консей ООД. Заедно и в партньорство с Община Русе, Община Сливо поле, Община Тутракан, Община Иваново и Община Ветово, анаеробната инсталация става пример, за това как може отговорно и в срок да се реализира проект, в полза на хората. Тя позволява безкислородното третиране на биоразградими отпадъци, след преработката на които се получават полезни продукти, като биогаз, тор, твърда фракция за производство на компост.

Разделното събиране на биоразградимите отпадъци и използването на контейнерите, предназначени за тях по предназначение, ще гарантира превръщането на отпадъците в ресурс. На територията на петте общини са поставени специални контейнери за тези отпадъци. В малките кафяви кофи от 120-литра се събират отпадъци от плодове и зеленчуци, остатъци от храна, хляб, ориз, тестени изделия, хартия, салфетки, биоразградими опаковки, чай и кафе. Зелените контейнери от 1100 литра са само за растителни отпадъци като трева, храсти, цветя, клони и листа. Ползите, които рециклирането на биоразградимите отпадъци дава са положителни за всички.

Д Консей заедно с общините обявява конкурс за име „зеления помощник“, който ще стане символ на комуникационната компания, свързана с разделното събиране на биоразградими отпадъци. В конкурса могат да участват деца от 7 до 18 години. За по малките също е помислено – те могат да участват с рисунка, в която да изобразят „Как е правилно да изхвърляме отпадъците си?“. Срокът на конкурса е до 21 ноември 2025 г. Победителите в двете категории ще получат велосипед, като са предвидени и няколко допълнителни награди – настолни игри. Повече подробности за конкурса, могат да бъдат получени от интернет страницата на Д Консей: dkonsei.com в секция „Новини“.

„Разделното събиране на отпадъци е наша обща кауза и мисия за превръщането им в ресурс. Насочването на конкурса към децата е изключително важно, защото в тази възраст се създават първите навици и отношение към процеса на разделно събиране. Надяваме се повече деца да участват в конкурса, защото каузата си заслужава“ казват организаторите.

