Въпреки че е в затвора, кметът на Варна пак си пуска заповеди. Докога ще е този абсурд?

Въпреки че е в затвора, кметът на Варна Благомир Коцев продължава да си издава заповеди, като назначава хората, които управляват от вместо него града..

С негова заповед е разпоредено от днес (19 ноември) до 5 декември включително функциите кмет на Община Варна ще се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова с всички произтичащи от това права и задължения съгласно действащото законодателство.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Докога ще продължава този абсурд?

