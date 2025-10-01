Богата спортна програма очаква старозагорци по повод празника на града - 5 октомври

Разнообразна спортна програма очаква всички жители и гости на Стара Загора по повод предстоящия празник на града – 5 октомври. Над 20 спортни събития са включени в празничния календар и ще се проведат с подкрепата на Община Стара Загора.

„Чрез усърдна подготовка и ангажираност към организирането на спортни събития, се стремим не само да насърчим интереса към различните видове спорт, но и да дадем възможност на спортисти от всички възрасти да се включат активно в празничната спортна програма на Община Стара Загора“, сподели началникът на отдел „Спортни дейности“ г-н Петко Крумов.

Ето и подробна програма на събитията по повод празничния 5 октомври:

ТУРНИР “5-ТИ ОКТОМВРИ” ПО СПОРТНА СТРЕЛБА - 02-04 октомври

· Начало от 10.00 ч.

· Място на провеждане: Спортна зала “Стара Загора” и Стрелкови комплекс „Лозенец“

ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР “КУПА СТАРА ЗАГОРА“ - 03-05 октомври

· Начало от 14.00 ч.

· Място на провеждане: Спортен комплекс „Трейс Арена“

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ STARA ZAGORA OPEN - 04-05 октомври

· Начало от 10.00 ч.

· Място на провеждане: Спортна зала „Стара Загора“

ТЕНИС ТУРНИР „5-ТИ ОКТОМВРИ“ - 04-05 октомври

· Начало от 10.00 ч.

· Място на провеждане: Общински тенис комплекс

ХХ ЮБИЛЕЕН АВТОМОБИЛЕН РЕТРО СЪБОР СТАРА ЗАГОРА - 04 октомври

· Начало от 10.00 ч.

· Парк „Артилерийски“

ТУРНИР ПО СПОРТНА ГИМНАСТИКА „БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ“ –

04 октомври

· Начало от 10.00 ч.

· Зала по гимнастика

ТУРНИР ПО ФЕХТОВКА “КУПА СТАРА ЗАГОРА“ – 04-05 октомври

· Начало от 11.30 ч.

· Място на провеждане: Спортна зала „Иван Вазов“

СКЕЙТБОРД СЪСТЕЗАНИЕ PARK RUMBLE – 04 октомври

· Начало от 12.00 ч.

· Място на провеждане: Скейт парк в парк „Артилерийски“

ТУРНИР ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ – 05 октомври

· Начало от 10.00 ч.

· Място на провеждане: езеро „Загорка“ в парк „Бедечка“

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ И БЯГАНЕ – 05 октомври

· Начало от 10.00 ч.

· Място на провеждане: парк „Бранителите на Стара Загора“

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ТУРНИР “БЕРОЕ“ - 05 октомври

· Начало от 10.00 ч.

· Място на провеждане: Стадион „Берое“

XVII БАЛКАНИАДА и 44-ти МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ПО СПОРТЕН БРИДЖ – 08-12 октомври

· Начало от 09.00 ч.

· хотел „Верея“ (конферентни зали)

ФУТБОЛЕН ТУРНИР ЗА ДЕЦА - 10-11 октомври

· Начало от 09.00 ч.

· Място на провеждане: Спортни игрища зад Централна поща и спортен комплекс „Трейс Арена“

ТУРНИР ПО МИНИ ФУТБОЛ “5-ТИ ОКТОМВРИ“

10 - 12 октомври

· Начало от 19.00 ч.

· Място на провеждане: Спортни игрища зад Централна поща

БАЛКАНИАДА ПО ФУТБОЛ ЗА ВЕТЕРАНИ - 11-12 октомври

· Начало от 10.00 ч.

· Място на провеждане: Спортен комплекс „Трейс Арена“

НАРОДНИ БОРБИ - 11 октомври

· Начало от 11.00 ч.

· Място на провеждане: Спортен комплекс „Трейс Арена“

КРОСФИТ - 11 октомври

· Начало от 10.00 ч.

· Място на провеждане: парк „Зеленият клин“

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СИЛОВ МНОГОБОЙ - 11 октомври

· Начало от 15.00 ч.

· Място на провеждане: бул. „Цар Симеон Велики“, пред сградата на Община Стара Загора

ТУРНИР ПО ПЛУВАНЕ “БЕРОЕ“ - 18 -19 октомври

· Начало от 15. 00 ч.

· Място на провеждане: Общински плувен басейн

ТУРНИР ПО КАРАТЕ КИОКУШИН “КУПА СТАРА ЗАГОРА“

· Начало от 11.00 часа

· Място на провеждане: спортна зала „Иван Вазов“

ТУРНИР ПО ПЛУВАНЕ “РУСИ РУСЕВ“ - 24- 26 октомври

· Начало от 16.00 ч.

· Място на провеждане: Общински плувен басейн

НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО МИНИ ФУТБОЛ ЗА ВЕТЕРАНИ - 24 – 26 октомври

· Начало от 17.00 ч.

· Място на провеждане: Спортен комплекс „Колодрума“

Възможни са промени в програмата в зависимост от метеорологичната обстановка.

