Архитекти черпят с боза заради метрото

София. Архитекти почерпиха с боза днес софиянци на бул. "Витоша". Протестната акция е организирана от гражданско сдружение "ГРУПА ГРАД". Тя е насочена срещу новия площад, който затвори булеварда след привършването на метрото.



Решението според архитектите е взето без да има допитване до хората и специалистите. Искаме да знаем кой е решил, че в края на "Витошка" трябва да има площад, а не улицата да продължава, както беше досега, заявиха архитектите.



Раздаването на бозата започна в 11 ч. и продължи до изчерпване на наличните бутилки с емблематичната българска напитка. За да получат шишеце, хората трябваше д аотговорят на три въпроса: Какво е мнението ви за „Витошка”; Смятат ли, че тя заслужава по-добра визия и трябва да получи най-доброто от българската архитектура; Кой е архитектът на въпросния проект?



Ако общината не даде по-голяма гласност на идеите си за промени занапред, архитектите се заканиха, че ще продължат с протестите.

