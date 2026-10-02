ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Нова Загора и „Прохорово Майнинг“ АД съобщават на заинтересованите лица, че във връзка с процедиране на Проект за частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Нова Загора, се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на същото, включващо и становище на РИОСВ-Стара Загора към него.

1. Информация за възложителя на плана:

Възложителят е юридическото лице „Прохорово Майнинг“ АД, ЕИК: 202704980, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Възраждане, жк. Възраждане, ул."Света София", 7. Основание за изработване на частичното изменение на общия устройствен план на община Нова Загора е констатирана явна фактическа грешка в одобрения общ устройствен план на община Нова Загора – не са нанесени поземлените имоти, попадащи в концесионната площ на концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – медни руди, с попътни компоненти от молибден и злато, от находище „Прохорово“, участък „Прохорово“, разположено на територията на общ. Тунджа, обл. Ямбол и общ. Нова Загора, обл. Сливен, за частта, която попада на територията на община Нова Загора.

Проектът за частично изменение на общия устройствен план на община Нова Загора е допуснат с Решение №616 от протокол №41/28.05.2026г. на заседание на общински съвет – Нова Загора.

2. Териториален обхват на частичното изменение на общия устройствен план на община Нова Загора:

Проектът обхваща поземлени имоти с идентификатори: 58726.11.8, 58726.11.10, 58726.11.41, 58726.11.42, 58726.11.62, 58726.11.411, 58726.12.1, 58726.12.3, 58726.12.4, 58726.12.5, 58726.12.6, 58726.12.8, 58726.12.12, 58726.12.13, 58726.12.14, 58726.12.15, 58726.12.16, 58726.12.17, 58726.12.18, 58726.12.19, 58726.12.20, 58726.12.21, 58726.12.22, 58726.12.23, 58726.12.24, 58726.12.25, 58726.12.26, 58726.12.27, 58726.12.28, 58726.12.29, 58726.12.30, 58726.12.31, 58726.12.32, 58726.12.33, 58726.12.34, 58726.12.35, 58726.12.36, 58726.12.37, 58726.12.38, 58726.12.40, 58726.12.44, 58726.12.45, 58726.12.46, 58726.12.48, 58726.12.49, 58726.12.50, 58726.12.51, 58726.12.52, 58726.12.53, 58726.12.54, 58726.12.56, 58726.12.59, 58726.12.60, 58726.12.61, 58726.12.62, 58726.12.66, 58726.12.67, 58726.12.68, 58726.12.69, 58726.12.70, 58726.12.71, 58726.12.73, 58726.12.74, 58726.12.77, 58726.12.78, 58726.12.79, 58726.12.80, 58726.12.81, 58726.12.82, 58726.12.117, 58726.12.411, 58726.13.37, 58726.13.39, 58726.13.40, 58726.13.43, 58726.13.44, 58726.13.47, 58726.13.48, 58726.13.49, 58726.13.52, 58726.13.53, 58726.13.54, 58726.13.56, 58726.13.57, 58726.13.58, 58726.13.59, 58726.13.60, 58726.13.121, 58726.14.40, 58726.14.42, 58726.14.44, 58726.14.45, 58726.14.47, 58726.14.49, 58726.14.51, 58726.14.55, 58726.14.56, 58726.14.57, 58726.14.58, 58726.14.59, 58726.14.60, 58726.14.62, 58726.14.63, 58726.14.67, 58726.14.69, 58726.14.70, 58726.14.71, 58726.14.75, 58726.14.76, 58726.14.82, 58726.14.86, 58726.14.87, 58726.14.88, 58726.14.89, 58726.14.90, 58726.14.91, 58726.14.92, 58726.14.93, 58726.14.94, 58726.14.95, 58726.14.102, 58726.14.104, 58726.14.105, 58726.14.106, 58726.14.107, 58726.14.110, 58726.14.112, 58726.14.113, 58726.14.114, 58726.14.115, 58726.14.116, 58726.14.117, 58726.14.118, 58726.14.119, 58726.14.120, 58726.14.251, 58726.14.415, 58726.14.458, 58726.15.1, 58726.15.2, 58726.15.3, 58726.15.4, 58726.15.6, 58726.15.8, 58726.15.11, 58726.15.14, 58726.15.15, 58726.15.16, 58726.15.17, 58726.15.18, 58726.15.19, 58726.15.20, 58726.15.21, 58726.15.22, 58726.15.25, 58726.15.26, 58726.15.27, 58726.15.28, 58726.15.29, 58726.15.30, 58726.15.31, 58726.15.32, 58726.15.33, 58726.15.40, 58726.15.41, 58726.15.43, 58726.15.46, 58726.15.48, 58726.15.49, 58726.15.51, 58726.15.52, 58726.15.54, 58726.15.55, 58726.15.57, 58726.15.124, 58726.15.131, 58726.15.133, 58726.15.141, 58726.15.144, 58726.15.255, 58726.15.456, 58726.16.5, 58726.16.12, 58726.16.19, 58726.16.21, 58726.16.23, 58726.16.24, 58726.16.25, 58726.16.26, 58726.16.27, 58726.16.29, 58726.16.30, 58726.16.32, 58726.16.60, 58726.16.459, 58726.17.15, 58726.17.16, 58726.17.17, 58726.17.18, 58726.17.19, 58726.17.20, 58726.17.21, 58726.17.22, 58726.17.23, 58726.17.24, 58726.17.25, 58726.17.34, 58726.17.35, 58726.17.36, 58726.17.39, 58726.17.50, 58726.17.51, 58726.17.52, 58726.17.53, 58726.17.54, 58726.17.55, 58726.17.56, 58726.17.57, 58726.17.64, 58726.17.65, 58726.17.66, 58726.17.67, 58726.17.68, 58726.17.70, 58726.17.71, 58726.17.72, 58726.17.73, 58726.17.74, 58726.17.75, 58726.17.76, 58726.17.78, 58726.17.79, 58726.17.81, 58726.17.82, 58726.17.83, 58726.17.88, 58726.17.89, 58726.17.93, 58726.17.94, 58726.17.95, 58726.17.99, 58726.17.102, 58726.17.107, 58726.17.114, 58726.17.118, 58726.17.119, 58726.17.120, 58726.17.121, 58726.17.123, 58726.17.124, 58726.17.126, 58726.17.128, 58726.17.136, 58726.17.137, 58726.17.144, 58726.17.159, 58726.17.160, 58726.17.165, 58726.17.167, 58726.17.168, 58726.17.169, 58726.17.170, 58726.17.174, 58726.17.176, 58726.17.177, 58726.17.178, 58726.17.189, 58726.17.190, 58726.17.191, 58726.17.193, 58726.17.194, 58726.17.195, 58726.17.196, 58726.17.197, 58726.17.199, 58726.17.201, 58726.17.202, 58726.17.203, 58726.17.204, 58726.17.205, 58726.17.206, 58726.17.207, 58726.17.208, 58726.17.209, 58726.17.210, 58726.17.211, 58726.17.212, 58726.17.213, 58726.17.214, 58726.17.215, 58726.17.216, 58726.17.217, 58726.17.218, 58726.17.219, 58726.17.220, 58726.17.221, 58726.17.222, 58726.17.223, 58726.17.224, 58726.17.225, 58726.17.226, 58726.17.227, 58726.17.228, 58726.17.229, 58726.17.237, 58726.17.264, 58726.17.273, 58726.17.274, 58726.17.275, 58726.17.276, 58726.17.277, 58726.17.278, 58726.17.279, 58726.17.280, 58726.17.288, 58726.17.289, 58726.17.290, 58726.17.291, 58726.17.292, 58726.17.293, 58726.17.294, 58726.17.295, 58726.17.296, 58726.17.301, 58726.17.302, 58726.17.303, 58726.17.304, 58726.17.305, 58726.17.306, 58726.17.307, 58726.17.308, 58726.17.311, 58726.17.312, 58726.17.319, 58726.17.320, 58726.17.321, 58726.17.322, 58726.17.328, 58726.17.329, 58726.17.331, 58726.17.332, 58726.17.339, 58726.17.340, 58726.17.341, 58726.17.342, 58726.17.344, 58726.17.345, 58726.17.346, 58726.17.347, 58726.17.348, 58726.17.349, 58726.17.350, 58726.17.352, 58726.17.353, 58726.17.355, 58726.17.356, 58726.17.357, 58726.17.358, 58726.17.363, 58726.17.366, 58726.17.367, 58726.17.368, 58726.17.369, 58726.17.370, 58726.17.371, 58726.17.372, 58726.17.373, 58726.17.378, 58726.17.389, 58726.17.390, 58726.17.391, 58726.17.392, 58726.17.393, 58726.17.394, 58726.17.397, 58726.17.398, 58726.17.400, 58726.17.401, 58726.17.402, 58726.17.403, 58726.17.406, 58726.17.410, 58726.17.411, 58726.17.412, 58726.17.413, 58726.17.414, 58726.17.415, 58726.17.416, 58726.17.419, 58726.17.420, 58726.17.421, 58726.17.422, 58726.17.423, 58726.17.424, 58726.17.425, 58726.17.426, 58726.17.427, 58726.17.428, 58726.17.436, 58726.17.437, 58726.17.438, 58726.17.439, 58726.17.440, 58726.17.441, 58726.17.442, 58726.17.443, 58726.17.444, 58726.17.445, 58726.17.446, 58726.17.447, 58726.17.448, 58726.17.452, 58726.17.453, 58726.17.454, 58726.17.455, 58726.17.456, 58726.17.457, 58726.17.458, 58726.17.459, 58726.17.460, 58726.17.461, 58726.17.462, 58726.17.463, 58726.17.464, 58726.17.465, 58726.17.466, 58726.17.467, 58726.17.468, 58726.17.469, 58726.17.470, 58726.17.471, 58726.17.472, 58726.17.473, 58726.17.474, 58726.17.475, 58726.17.476, 58726.17.477, 58726.17.478, 58726.17.479, 58726.17.480, 58726.17.484, 58726.17.485, 58726.17.486, 58726.17.491, 58726.17.492, 58726.17.493, 58726.17.494, 58726.17.495, 58726.17.496, 58726.17.497, 58726.17.498, 58726.17.499, 58726.17.500, 58726.17.501, 58726.17.502, 58726.17.503, 58726.17.504, 58726.17.506, 58726.17.507, 58726.17.508, 58726.17.509, 58726.17.510, 58726.17.511, 58726.17.512, 58726.17.513, 58726.17.514, 58726.17.515, 58726.17.516, 58726.17.517, 58726.17.518, 58726.17.519, 58726.17.520, 58726.17.521, 58726.17.522, 58726.17.523, 58726.17.524, 58726.17.525, 58726.17.560, 58726.17.901, 58726.17.903, 58726.17.904, 58726.17.905, 58726.18.3, 58726.18.4, 58726.18.5, 58726.18.6, 58726.18.7, 58726.18.147, 58726.18.149, 58726.19.1, 58726.19.9, 58726.19.10, 58726.19.12, 58726.19.13, 58726.19.14, 58726.19.16, 58726.19.19, 58726.19.22, 58726.19.26, 58726.19.30, 58726.19.31, 58726.19.32, 58726.19.33, 58726.19.38, 58726.19.39, 58726.19.40, 58726.19.42, 58726.19.43, 58726.19.48, 58726.19.49, 58726.19.50, 58726.19.56, 58726.19.57, 58726.19.58, 58726.19.163, 58726.19.452, 58726.19.454, 58726.19.9001, 58726.19.9002, 58726.20.63, 58726.20.138, 58726.34.1, 58726.34.29, 58726.34.296, попадащи в землището на село Прохорово, общиа Нова Загора, област Сливен.

3. Фаза на изработване на плана – еднофазно

4. Орган на одобряване на плана – Общински съвет към община Нова Загора

5. Време и мя сто за публичен достъп до проектна документация:

Проектната документация е достъпна на заинтересованите страни в сградата на община Нова Загора, етаж 3, стая 403, тел. 04575/5 70 30 – Отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството“.

Лице за контакт: Главен архитект на община Нова Загора

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.10.2026г. от 13:00 ч. в сградата на община Нова Загора, зала №316.

Становища и мнения по проекта за частично изменение на общия устройствен план на община Нов Загора и становище на РИОСВ-Стара Загора към него могат да се представят по време на срещата за обществено обсъждане.

Приложения:

1. Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Нова Загора;

2. Становище на РИОСВ-Стара Загора относно изработване на проект за частично изменение на общ устройствен план на община Нова Загора.