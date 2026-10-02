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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
02 окт 26 | 11:28
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Никол Симова

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Нова Загора и „Прохорово Майнинг“ АД съобщават на заинтересованите лица, че във връзка с процедиране на Проект за частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Нова Загора, се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на същото, включващо и становище на РИОСВ-Стара Загора към него.

1. Информация за възложителя на плана:

Възложителят е юридическото лице „Прохорово Майнинг“ АД, ЕИК: 202704980, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Възраждане, жк. Възраждане, ул."Света София", 7. Основание за изработване на частичното изменение на общия устройствен план на община Нова Загора е констатирана явна фактическа грешка в одобрения общ устройствен план на община Нова Загора – не са нанесени поземлените имоти, попадащи в концесионната площ на концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – медни руди, с попътни компоненти от молибден и злато, от находище „Прохорово“, участък „Прохорово“, разположено на територията на общ. Тунджа, обл. Ямбол и общ. Нова Загора, обл. Сливен, за частта, която попада на територията на община Нова Загора.

Проектът за частично изменение на общия устройствен план на община Нова Загора е допуснат с Решение №616 от протокол №41/28.05.2026г. на заседание на общински съвет – Нова Загора.

2. Териториален обхват на частичното изменение на общия устройствен план на община Нова Загора:

Проектът обхваща поземлени имоти с идентификатори: 58726.11.8, 58726.11.10, 58726.11.41, 58726.11.42, 58726.11.62, 58726.11.411, 58726.12.1, 58726.12.3, 58726.12.4, 58726.12.5, 58726.12.6, 58726.12.8, 58726.12.12, 58726.12.13, 58726.12.14, 58726.12.15, 58726.12.16, 58726.12.17, 58726.12.18, 58726.12.19, 58726.12.20, 58726.12.21, 58726.12.22, 58726.12.23, 58726.12.24, 58726.12.25, 58726.12.26, 58726.12.27, 58726.12.28, 58726.12.29, 58726.12.30, 58726.12.31, 58726.12.32, 58726.12.33, 58726.12.34, 58726.12.35, 58726.12.36, 58726.12.37, 58726.12.38, 58726.12.40, 58726.12.44, 58726.12.45, 58726.12.46, 58726.12.48, 58726.12.49, 58726.12.50, 58726.12.51, 58726.12.52, 58726.12.53, 58726.12.54, 58726.12.56, 58726.12.59, 58726.12.60, 58726.12.61, 58726.12.62, 58726.12.66, 58726.12.67, 58726.12.68, 58726.12.69, 58726.12.70, 58726.12.71, 58726.12.73, 58726.12.74, 58726.12.77, 58726.12.78, 58726.12.79, 58726.12.80, 58726.12.81, 58726.12.82, 58726.12.117, 58726.12.411, 58726.13.37, 58726.13.39, 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3. Фаза на изработване на плана – еднофазно

4. Орган на одобряване на плана – Общински съвет към община Нова Загора

5. Време и мя сто за публичен достъп до проектна документация:

Проектната документация е достъпна на заинтересованите страни в сградата на община Нова Загора, етаж 3, стая 403, тел. 04575/5 70 30 – Отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството“.

Лице за контакт: Главен архитект на община Нова Загора

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.10.2026г. от 13:00 ч. в сградата на община Нова Загора, зала №316.

Становища и мнения по проекта за частично изменение на общия устройствен план на община Нов Загора и становище на РИОСВ-Стара Загора към него могат да се представят по време на срещата за обществено обсъждане.

Приложения:

1. Проект за частично изменение на общ устройствен план на община Нова Загора;

2. Становище на РИОСВ-Стара Загора относно изработване на проект за частично изменение на общ устройствен план на община Нова Загора.

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Автор Никол Симова
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