Обяви за 22 декември 2021 г.

OБЯВИ 22.12.2021г. сряда

ЖИЛИЩА. ИМОТИ. ПОД НАЕМ

Продажби

Гарсониери, едностайни

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – Луксозно ново бутиково обзаведено студио 46 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, 41 900 Е, на 300м от плажа, 0888/612746, 0888/139546

Двустайни, тристайни

БУРГАС – Луксозно завършен и обзаведен 135 кв.м, в идеален център, 2 спални преобразувани в една, хол-дневна-кухня, баня, WC, 2 балкона, 153 800 Е, 0888-612-746, 0888-139-546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – нов завършен и обзаведен 2-стаен 60 кв.м, акт 16, тихо място, 300 м от плажа, близо до хотел Калофер, 31 500 Е, 0888-612-746

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – нов завършен и обзаведен 3-стаен 78 кв.м, акт 16, тихо място, 350 м от плажа, 37 500Е, 0888-612-746

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – Луксозен 2-стаен нов бутиково обзаведен 66 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 66 500 Е, на 300м от плажа, 0888/ 612-746

СВЕТИ ВЛАС – Стилен 3-стаен апартамент напълно обзаведен 140 кв.м, с великолепна гледка море, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 72 500 Е, к-с Форт Панорама Бийч, 0888/ 612-746

БУРГАС – Апартамент 70 кв.м, жк Лазур, хол, кухня, спалня, баня-WC, 2 балкона, в тухлен саниран блок, 77 000 Е, 0888-612-746, 0888-139-546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – на ПЪРВА линия море чудесен обзаведен Апартамент 75 кв.м, в к-с „Маджестик“, хол-кухня, спалня, баня-WC, балкон, 79 900 Е, 0888-612-746, 0888-139-546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – на ПЪРВА линия море чудесен обзаведен Апартамент 90 кв.м, в к-с „Маджестик“, хол-кухня, 2 спални, баня-WC, балкон, 99 900 Е, 0888-612-746, 0888-139-546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – нов завършен и обзаведен 3-стаен, 106 кв.м, акт 16, тихо място, 1км от плажа, 37500 Е, 0888612746

СЛЪНЧЕВ БРЯГ –Луксозен 3- стаен нов бутиково обзаведен 100 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 96 800Е, на 300 м от плажа, 0888/ 612-746

БУРГАС – Апартамент 70 кв.м, център, хол, кухня, спални, баня-WC, балкон, 73 700Е, 0888612746, 0888139546

БУРГАС – Двустаен 74 кв.м в жк Меден Рудник, до Кауфланд, акт 14, хол с кухня, спалня, тераса, баня-тоалетна, плащане на вноски, БЕЗ комисионна от купувача. Цена 38 800 Е. Възможност за гараж 28 кв.м за 10 500 евро. 0888612746, 0888139546

БУРГАС – Двустаен 72 кв.м в жк Меден Рудник, малка 4-етажна ЖСК, до Кауфланд, акт 14, хол с кухня, спалня, тераса, баня-тоалетна, плащане на вноски, БЕЗ комисионна от купувача, цена 37 100 Е. Възможност за паркомясто за 2600Е, 0888612746, 0888139546

Четиристайни, други

СЛЪНЧЕВ БРЯГ - нов, завършен и обзаведен 4-СТАЕН, 161 кв.м, акт 16, до х-л Хризантема, 250 м от плажа, 72900Е, 0888/612746, 0888/139546

БУРГАС – просторен 4-стаен 116 кв.м, до БСУ, с таван и изба, в саниран тухлен блок, 130 800Е, 0888/612746, 0888/139546

Къщи, вили

САРАФОВО - Нова къща, 140 кв.м, к-с "Виктория Хилс" до ключ, 2 спални, 2 WC, просторен хол, веранда, двор 300 кв.м, 135700Е, 0888/612746, 0888/139546

БУРГАС – идеален център в старата част близо до морския парк, самостоятелна реновирана къща 420 кв.м, разрешителни за ресторант и хостел, подходяща за офис, кабинети, за живеене, 352000Е, 0888612746, 0888139546

Офиси, магазини, гаражи

БУРГАС – Идеален център до ул.Богориди, нов, завършен, партер 50 кв.м удобен за магазин, офис, кантора, 69600Е, 0888612746

Места, парцели

ПРОВАДИЯ - УПИ 31300 кв.м, промишлена зона, бивш Вин завод, ЖП линия, път, 10Е/кв.м, 0888/612746

АХТОПОЛ - вилна зона "Лозята", парцел 2000 кв.м, 12Е/кв.м,0888612746, 0888139546

РАВДА - срещу Лидл, на 500м от кръговото, посока север на локалния път, 10 дка във форма на квадрат, 5 Е/кв.м, 0888/612746

ЛОЗЕНЕЦ - 3 км от плажа, УПИ 6550 кв.м в с.Велика, ток, ВиК, бивша почивна база, до гората, 32Е/кв.м, 0888/612746

БУРГАС - на първа линия на езеро Мандра, УПИ 8 600 кв.м, с лице 185 м към езерото, 105980Е, 0888/612746

БУРГАС- Северна промишлена зона, зад КАТ, УПИ 2500 кв.м, 42 Е/кв.м, 0888/612746

ЧЕРНОМОРЕЦ – вилна зона, парцел 420 кв.м, с прекаран водопровод с партида, 19 950 Е/кв.м, 0888612746, 0888139546

ПОД НАЕМ

Дава

БУРГАС – Идеален център на ул. Цар Симеон I, офис 100 кв.м, етаж 1, 400Е, при дългосрочен договор първите 6 месеца безплатни, 0888612746, 0888139546

БУРГАС – Идеален център в близост до Морския парк и плажа, 2-стаен, 70кв.м, етаж 4, ново обзавеждане, 350 лв, 0888612746, 0888139546

РАЗНИ

0.60лв. 090063052 Ясновидство с ЯНА, гледа, познава, 090063064 маг ВИЛИ истини, https://qsnovidstvo.wixsite.com

ЗАПОЗНАНСТВА

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