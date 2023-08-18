Обяви за 18 август 2023 г.

OБЯВИ 18.08.2023 г. петък

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛНО – ТРАНСПОРТНИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

РАЗНИ

0.60 лв. 090063061 №1 ГЕЯ таро; №2 маг БЕЛА, любовни; №3 КАТЯ, вродена дарба, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

0.60лв. 090063037 код 1 ТОЧНАТА СТЕЛА ясно вижда, точно казва, код 2 маг ЛАДА събира влюбени

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363963 – ВЛУДЯВАЩИ ролеви игрички, 090363968 №1/6 МОКРИ, диви и много ...., www.harderotic.net

РАЗКРЕПОСТЕНА мама, тел.090363001, вътр.911, РУСА палавница, тел.090363001, вътр.521, безплатно на www.obqvinet.info и на www.eroticcall.top

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