Звездите също плачат. Голяма драма с Бритни Спиърс

Светът на Бритни Спиърс отново се разтърси, но този път зaлогът е по-голям от славата. Става дума за крехката връзка с нейните деца. След като бе арестувана за шофиране в нетрезво състояние в началото на март, 44-годишната певица е изпаднала в лична криза и отчаяно търси подкрепата на двамата си синове, разкрива RadarOnline.

Припомняме, че изпълнителката на „Toxic“ бе спряна от Калифорнийския пътен патрул около 21:30 часа на 4 март. Според официалния протокол, Бритни е шофирала „неравномерно с висока скорост“, като е показвала ясни признаци на увреждане. Певицата прекара нощта в полицейския участък с тежкото обвинение за шофиране под въздействието на комбинация от наркотици и алкохол.

„Бритни се кълне, че никога не би седнала зад волана, ако смяташе, че е превишила лимита. Но очевидно е допуснала фатална грешка“, споделя източник, близък до звездата, пише "Телеграф".

Най-голямата болка за поп иконата обаче не е съдебното преследване, а разочарованието в очите на синовете ѝ – 20-годишния Шон Престън и 19-годишния Джейдън Джеймс, които живеят с баща си Кевин Федърлайн.

Вътрешни източници съобщават, че Бритни е „невероятно засрамена“ от публичното унижение. Тя е решена на всичко, за да си върне тяхното уважение.

Съдебното заседание по случая е насрочено за 4 май. Дотогава екипът и близките на певицата не стоят със скръстени ръце. Представител на звездата потвърди, че се изготвя мащабен „план за успех и благополучие“, който да гарантира нейната стабилност.

Най-добрата новина за феновете е, че момчетата изглежда не са обърнали гръб на майка си. По последна информация те планират да прекарат време с нея в този труден период, което дава надежда, че Бритни най-накрая ще намери сили да излезе от порочния кръг на скандалите.

