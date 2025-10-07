Вбесиха Ники Кънчев! Подгони участничка в Стани богат

Сериозно музикално невежество ядоса водещия на Стани богат.

Както добре знаем, Кънчев е сериозен меломан и ценител на музика. Участничката Марина Забродска успя искрено да го ядоса заради една от любимите му банди "Ролинг Стоунс".

Учителката Марина Забродска имаше неблагоразумието да предположи, че рок ветераните "Ролинг Стоунс" са американци. Тя разсъждаваше върху нелек въпрос, свързан с Инстаграм.

Кънчев едва изчака да участничката да даде отговора си и започна гневна тирада.

"Повече от обида е, да се каже, че Кийт Ричардс е американец! Лондон, само там може да се прави тази музика!", отсече Кънчев.

Марина не извади късмет и не стигна особено далеч в "Стани богат". Тя се прибра у дома със сумата от 3 000 лева и призна пред водещият, че ще ги даде за пътуване.

