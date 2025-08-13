В Холивуд щракат белезници! Какво сполетя Брад Пит

Домът на Брад Пит е бил ограбен. Арестувани за кражба с взлом са четирима тийнейджъри.

Заподозрените са обвинени в редица „обири на знаменитости“, насочени към домовете на актьори и професионални спортисти, заяви началникът на полицията в Лос Анджелис Джим Макдонъл, цитиран от "Би Би Си", предава БТА.

Той съобщи, че заподозрените мъже - двама 18-годишни, един 17-годишен и един 16-годишен, са членове на улични банди, а имущество, откраднато при обирите, е било открито, когато полицията е претърсила домовете им.

Полицията не е посочила имената на тези, чиито имоти са били обект на обири, но известни личности, включително Никол Кидман и Кийт Ърбан, питчърът на „Лос Анджелис Доджърс“ Йошинобу Ямамото и бившият нападател на футболния клуб „Лос Анджелис“ Оливие Жиру, са съобщили за нахлуване с взлом тази година.

Разследването е започнало в края на юни, след като домът на Пит е бил ограбен от трима маскирани крадци.

Макдонъл каза, че групата е прескочила оградата около дома в Лос Фелиз и е счупила прозорец, влязла е вътре и е взела вещи, преди да избяга.

Полицията не потвърди, че домът принадлежи на актьора, но адресът съвпада с този на имот, който Пит е купил през 2023 г.

Голямата къща с три спални се намира точно до Грифит Парк, където се намира известният надпис на Холивуд.

Пит е представял новия си филм „Формула 1“ по време на обира.

Макдонъл каза, че разследващите са установили, че заподозрените са били част от екип, който „е обирал различни известни жители в целия град“, сред които според него са били домовете на „актьори и професионални спортисти“.

Миналата седмица властите са проследили четиримата заподозрени и са успели да ги арестуват по обвинения в обира, добави той.

Полицията не уточни какви предмети са били открити, след като полицията е претърсила домовете им.

Макдонъл каза, че крадци като тази група са станали все по-ловки, поставяйки камери за наблюдение близо до домовете, за да наблюдават рутината на жертвата.

Той каза, че крадците са използвали и заглушители на Wi-Fi сигнали, за да деактивират системи за домашно видеонаблюдение и камери, които биха могли да предупредят собствениците на жилища или полицията за взлом.

Той отбеляза, че известни личности и спортисти могат да бъдат по-лесни мишени, тъй като техните изяви се публикуват онлайн.

Той обаче отбеляза, че всеки, който публикува в социалните медии информация за пътуванията си, може несъзнателно да предупреди потенциален крадец за местоположението си.

„Ние всъщност не се замисляме достатъчно, искаме приятелите ни да знаят къде сме и какво правим, вие разказвате и на всички останали, които може би се опитват да се възползват от ситуацията“, каза Макдонъл.

