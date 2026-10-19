Уилям реши! Ключов ход след смъртта на Чарлз

Принцът на Уелс обмисля да възстанови кралската титла на покойната си майка, принцеса Даяна, но едва след като самият той се качи на британския престол. Според близки до кралското семейство източници, цитирани от RadarOnline.com, Уилям е решил да не настоява пред своя баща, крал Чарлз III, да отменя официалното решение от 1996 г., с което Даяна загуби обръщението „Нейно кралско височество“.

Тази вътрешна инициатива идва на фона на наближаващата 30-годишнина от трагичната смърт на Даяна през август 2027 г. Докато Уилям залага на личен и дискретен знак на уважение, неговият брат принц Хари подготвя документален филм за живота и наследството на майка им, като се твърди, че зад кадър може да чуем гласа на Меган Маркъл.

Обещанието на едно дете, превърнато в лична мисия

Принцеса Даяна загина едва на 36-годишна възраст при тежка катастрофа в Париж през 1997 г. Година по-рано, в резултат на развода си с тогавашния принц Чарлз, тя бе лишена от статута „Нейно кралско височество“. Твърди се, че тази загуба и до днес тежи на престолонаследника. Според легендата в двореца, още като дете Уилям е обещал на майка си, че един ден, когато стане монарх, ще ѝ върне титлата.

За да избегне излишен конфликт с баща си, Уилям е решил да изчака подходящия момент:

„Уилям предпочита траен и ненатрапчив жест пред телевизионна продукция или мащабно публично честване. Той е наясно, че подобно искане сега би разгневило Чарлз, затова смята да предприеме действия едва след възкачването си на престола“, разкрива източник от двореца.

Разкритията на Чарлз Спенсър и правният казус

Разговорът за титлата на Даяна отново придоби популярност след излизането на мемоарите на нейния брат Чарлз Спенсър - „Swan Song: Diana, My Sister“. В тях Спенсър разкрива, че след смъртта на сестра му кралица Елизабет II му е предложила постфактум да възстанови обръщението, но той е отказал с довода, че жестът е закъснял.

Възстановяването на статута от страна на Уилям в бъдеще ще изисква издаването на специални патентни грамоти от монарха, които да отменят правилата от 1996 г., ограничаващи титлите на разведените кралски съпруги.