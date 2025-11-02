Тази какичка удари кифлите за наша тенис сензация

Стана ясно, че тенис шампионът Иван Иванов, който едва на 17 години покори Уимбълдън, е влюбен.

И не, това не е поредното увлечение като при мнозина, защото досега чаровникът се бе посветил единствено и само на тениса. Спокойно можем да кажем, че е влюбен за сефте, което е наистина важно събитие в живота на всеки...

Мацката, която открадна сърцето, че и акъла на Ванката, му е какичка. Това е 19-годишната Джесика Франке, която е германка, но с български корени, тъй като баща й е нашенец. Тя редовно го поздравява на български за празници и рождени дни, а ето и че самата тя хлътна по българин.

Наскоро Иван Иванов и Джесика Франке публично обявиха връзката си с поредица от умилителни снимки, а преди дни тя честити рождения ден на тенисиста с любовно обяснение. „Най-щастлив да е рожденият ти ден, моя любов“, написа Джесика в мрежата, публикувайки няколко техни общи снимки.

Потребители поздравяват влюбените и аплодират Иванов затова, че не се е подлъгал по някоя изкуствена нашенска кифла, а си е избрал наистина готино и естествено момиче.

Джесика Франке е висока, стройна, без нито една козметична или пластична намеса и е точно типът жена, която ще бута Иван нагоре, а няма да го спъва и да пречи на развитието му с капризите и лиготиите си.

