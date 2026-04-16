Синоптичка да си! Как се появи Никол Станкулова

Никол Станкулова, една от най-елегантните фигури в българския ефир, отново демонстрира своя безупречен вкус. Този път вниманието на всички не бе насочено към времето, а към един изключително скъп и стилен аксесоар, който допълва нейния визия.

Водещата бе забелязана с емблематична бяла чанта от Chanel, чиято цена достига впечатляващите 10 000 евро. Моделът Caviar Quilted Small Chanel 25 е истински символ на класа, съчетавайки вечна класика с модерен шик.

Според разговори в светските среди, този луксозен подарък е дело на партньора на Станкулова – Теодор Минев. Жестът предизвика възхищение сред колегите на водещата, които отбелязаха, че Никол има всички причини да нарича любимия си „съкровище“.

Този конкретен модел в бяло е един от най-търсените в света и често се изчерпва за броени часове. Затова притежанието му е не просто моден избор, а истинска инвестиция в стил и статус.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com