Синът на Джоли и Пит спешно приет в болница. Какво го сполетя

Трагедия сполетя синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Пакс Джоли-Пит.

Той бе приет по спешност в болница след катастрофа в Лос Анджелис. 20-годишният младеж е управлявал електрически велосипед, когато се е блъснал в задната част на автомобил на булевард „Лос Фелиз“ около 17:00 часа. Според данни от полицията, инцидентът се е случил, докато автомобилът е бил спрял на червен светофар.

Пакс е получил сериозни наранявания на главата и таза, като се е оплаквал от силни болки, което е наложило незабавна медицинска помощ. Парамедиците са го транспортирали до близката болница, където първоначалните опасения са били за възможен мозъчен кръвоизлив. По-късно информацията бе актуализирана, като източници от болницата съобщиха, че Пакс е в стабилно състояние и се очаква да бъде изписан в най-скоро време.

Един от важните аспекти на инцидента е, че Пакс не е носил каска по време на катастрофата, което вероятно е допринесло за сериозността на нараняванията му.Водачът на автомобила, в който Пакс се е блъснал, е изпълнил дълга си, като е проверил състоянието на младежа преди пристигането на спешните служби.

Пакс бе осиновен от Анджелина Джоли и Брад Пит през 2007 г. от Виетнам, когато беше на три години. Той е едно от шестте деца, които бившата двойка споделя.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s son Pax Jolie-Pitt rushed to hospital after horror crash https://t.co/y3fMZgeync pic.twitter.com/NGRqVc8ZB9