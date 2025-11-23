Шок! Арестуваха любимец от "Хелс китчън"

Един от най-популярните участници в "Хелс Китчън" – пернишкият готвач Станислав Иванов, попадна в полицейския бюлетин, след като прекара една нощ в ареста.

Срещу него е образувано бързо производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие, пише "България днес".

Инцидентът се е разиграл в жилището му в кв. "Изток" в Перник. По данни от разследването между Станислав и съпругата му избухнал остър конфликт. Жената вече била напуснала семейния дом, а при опит да се върне, за да вземе свои лични вещи, напрежението между двамата ескалирало и се стигнало до физическа агресия.

Подаден е сигнал до полицията, след който готвачът е задържан.

