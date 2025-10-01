Роби Уилямс с голяма изненада за Бербатов

Роби Уилямс поднесе приятна изненада, като се похвали със срещата си с Димитър Бербатов.

Британската звезда публикува в официалния си инстаграм снимка с Бербо, с когото се видяха преди концерта му на стадион "Васил Левски". По-рано Бербатов показа друга снимка със звездата, докато Роби показа черно-бяло фото.

Певецът сподели серия снимки от престоя си у нас, като първата беше именно с бившия нападател на "Манчестър Юнайтед". Концертът на Роби пожъна огромен успех, като над 40 000 фенове на стадиона останаха възхитени от шоуто му.

Певецът е голям футболен фен и отлично помни престоя на Бербатов в английската Висша лига. От своя страна българинът е ценител на качествената музика и също нямаше търпение да се срещне с Роби.

