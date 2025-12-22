Разкриха сензационен обрат за Виктория Петрова!

Виктория Петрова има цели 4 висши образования и е една от най-ерудираните жени в гилдията. Новинарката обаче цял живот нямаше късмет в едно и това е любовта.

Последната известна връзка на Петрова продължи 6 години и беше с бившия спортен министър Красен Кралев. А оттогава до днес около нея не се чуваше нищо – само работа, работа и пак работа, но...

Преди дни гръмна бомбата, че Виктория е влюбена до уши и не само е във връзка, но и е подписала брак с избраника си. Става дума за непопулярен в светските среди мъж на средна възраст, с когото тя беше засичана още преди година. Въпросният всеки ден я чака с колата си след работа и често пъти двамата отсядат в известен рибен ресторант в центъра на столицата.

Очевидно било, че са още прясно влюбени и не са ги застигнали проблемите и рутината на дългите връзки... А съвсем наскоро решили и подписали тайно, на скромна церемония само с най-близките хора. Това разкриха източници, които добавиха, че Виктория достатъчно се е напатила от публичността си, че държи този път личният й живот да остане далеч от хорските уши и очи. Дали ще е възможно, не знаем, но й желаем щастие, пише Клюки.бг.

