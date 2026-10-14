Разкриха къде са отишли парите на Джон Ленън

Шон Ленън заяви, че с по-големия си брат Джулиан са наследили равни суми от баща си Джон Ленън. 51-годишният британски артист направи уточнението в социалната мрежа X, след като публикува обща снимка с брат си.

Под снимката последовател на Шон намекна, че Джулиан е получил по-малко средства след смъртта на фронтмена на „Бийтълс“. „Единият е наследил по-голямата част от имуществото, а другият е останал без пари и е бил принуден да води дългогодишни съдебни дела за сравнително малък дял“, написа потребителят.

Шон Ленън отговори директно на твърдението:

„Нашите доверителни фондове бяха равни. Неговият беше малко по-голям, но разликата беше незначителна.“

Джулиан Ленън е първият син на Джон Ленън и Синтия Ленън. Роден е през 1963 г., докато Шон е син на музиканта и Йоко Оно.

След смъртта на Джон Ленън разпоредител на имуществото му е Йоко Оно. Джулиан в продължение на 16 години оспорва начина, по който е уредено наследството, тъй като в завещанието на баща му практически не е споменат.

През 1996 г. страните постигат споразумение, с което съдебният спор приключва. Според информацията на „Газета.ру“ след това отношенията между Шон и Джулиан се затоплят и двамата поддържат близка братска връзка.

С новото си изказване Шон Ленън оспори широко разпространеното представяне на наследствения спор като история, в която единият брат е получил почти всичко, а другият е останал с малък дял. Той не посочи конкретни суми, но подчерта, че средствата в двата доверителни фонда са били практически еднакви.