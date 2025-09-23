Присила Пресли с емоционално признание за Елвис

Нови разкрития за краля на рокендрола.

Присила Пресли призна, че Елвис открито я е попитал дали иска да направи аборт, след като неочаквано е забременяла в първата им брачна нощ, съобщава RadarOnline.com, предава "Дир". Вдовицата направи разкритието в дългоочакваните си мемоари "Нежно, докато те оставям".

В тях описва, че се влюбила в Елвис, когато е само на 14 години. Двамата се женят през 1967 г., когато тя е на 21, а малко след това на бял свят се появява единствената им дъщеря, Лиса Мари. В новите си разкрития и вече на 80 години, Присила признава, че след като е била принудена да крие връзката си толкова дълго, новината за бременността е дошла твърде рано.

"Сватбата ни означаваше, че най-накрая можем да станем официални (с Елвис)", пише тя. "Бях толкова развълнувана. Но когато забременях в първата си брачна нощ, тези мечти се разпаднаха."

Добавя, че нито тя, нито съпругът й се чувствали готови за дете в този момент. "Седмици наред Елвис и аз се тревожехме какво предстои. В най-ниския си момент дори се чудех как бих се чувствала, ако претърпя спонтанен аборт. Чувствах се толкова виновна."

Виждайки емоционалната цена, която шокиращата бременност нанася на живота й, Елвис я окуражил, че е до нея в добро и лошо и й предложил ако иска доброволно да направи аборт. "Идеята му ме разплака. Не можехме да направим такова нещо. Та това е нашето дете."

В момента, в който Лиса-Мари се появява на бял свят, двамата с Елвис се влюбват в малкото момиченце. Но макар и вече родители двойката се разделя малко след раждането, а по думи на Присила по време на брака си с него сякаш имали всичко, но в действителност тя била отчаяно нещастна.

