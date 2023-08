Преломен момент за Хари и Меган, какво следва

Хари и Меган планират да продуцират филм за Netflix в опит да влязат в холивудската общност, след като няколко бурни месеца ги накараха да се разделят с музикалния и подкаст гигант Spotify.

Твърди се, че херцогът и херцогинята на Съсекс са закупили правата върху романтичния роман Meet Me At The Lake от Карли Форчън, който според експерти може да им е струвал до 3 милиона паунда.

Продукцията ще отбележи първия им съвместен проект зад камерата, в момент, който би могъл да бъде преломен за тяхното бъдеще.

Meet Me At The Lake, който продаде 37 000 копия само през първата си седмица, е романтичен роман, базиран на историята на двама души, които се влюбват един в друг в 30-те си години - подобно на самите херцог и херцогиня. Той също така описва травмата, с която се сблъсква единият герой, който е загубил родител в автомобилна катастрофа като дете, и обхваща сходни теми с тези от живота на принца, включително употребата на алкохол и наркотици, за които Хари сподели подробно в своите мемоари Spare.

И като намигване към миналото на Меган, романът е базиран в Торонто, където актрисата е живяла по време на снимките на “Костюмари”, пише woman.bg.

Вътрешен човек каза на Sun: “Темите на книгата завладяха двойката и тя беше избрана за първата им адаптация с Netflix.“

Проектът идва, след като двойката загуби сделката си със Spotify за 16 милиона паунда след като Меган направи само един сезон на подкаста си Archetypes.

Но закупуването на правата няма да донесе голяма полза на Хари и Меган - защото Холивуд почти е спрял поради стачка на сценаристите, която продължава месеци, към която се присъединиха и много актьори.