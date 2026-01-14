Подгониха здраво Златимир Йочев! Какво се случва

След уволнението на Мария Цънцарова в последните дни на декември, нейният вече бивш колега на екрана – Златимир Йочев, рязко смени „Добро утро!” с „Лека нощ, деца!”.

Водещият на сутрешния блок се премести във времето, в което поколения подрастващи гледаха Сънчо, а именно в19,50 часа всяка делнична вечер. Той вече води рубриката на Цветанка Ризова „Интервюто на деня” веднага след централните новини.

Йочев твърди, че решението да напусне „Тази сутрин” е било негово. Той съобщи това в социалните мрежи, след като от Би Ти Ви официално огласиха новината в разгара на новогодишните ваканции – 3 януари по обяд.

Очевидно той е избрал да остане в медиата, радвайки се на добра заплата, отколкото да прояви солидарност с отстранената си колежка и да си тръгне с нея. Това разочарова много зрители, които откровено признаха в социалните мрежи, че са гледали „Тази сутрин” основно заради усмихнатия и балансиран в поведението си водещ, който създава усещане, че винаги е в добро настроение.

Уволнението на Цънцарова получи одобрения от много зрители, които се дразнеха от емоционалния й стил на работа, но смяната на работата на екранния й партньор Йочев кара хората искрено да съжаляват.

Хората масово споделят, че не одобряват и новите лица на „Тази сутрин”, особено Гергана Венкова, която беше екранна партньорка на Златимир преди време в телевизия „България он ер”.

