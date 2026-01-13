Първи подробности за мъжа на Азис

Азис разкри първи подробности за бъдещия си съпруг. Кралят на попфолка обяви ден по-рано, че ще се омъжва в САЩ за американец, а сега и сподели малко повече за него.

Оказва се, че любимият на Азис е по-възрастен и работи като сърдечен хирург. "Създател и собственик на едни от най-големите медицински центрове и болници във Флорида, Калифорния и Тексас", уточни фолкпевецът чрез стори в Инстаграм.

На въпроса какво му хареса, той отвърна: "Спасява животи".

Азис признава още, че сам не може да се познае, отговаряйки дали ги разпознават по улиците. А на друг въпрос отговаря, че ще се връща в България, няма да се установи за постоянно зад океана.

"Тук ходя разгащен, рошав, с три размера по-големи дрехи. Кроксове и шорти. Но има и такива. Заглеждат се и викат: "Не, абсурд, не е той".

