Невъзможно! Министър гони тролей у нас

Дори и за министрите работният ден понякога приключва в 21 ч. на спирката. Регионалният министър Николай Найденов беше заснет да бърза за градския транспорт след интензивен ден в министерството.

Клипът беше публикуван във Фейсбук от Йордан Терзиев.

Ето какво написа той:

"Когато министър тича за рейса в 21:00, значи денят наистина е бил тежък.

Само за 15 работни дни: Вече имаме досие на всеки проект, край на Excel, автоматично генериране на уведомления за минути".

Видеото породи и десетки коментари.

"Изглежда ми на човек, който иска да свърши работа", "Това хич не прилича на "нощен живот", гласят част от тях.

