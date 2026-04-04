Невъзможно! Министър гони тролей у нас

Дори и за министрите работният ден понякога приключва в 21 ч. на спирката. Регионалният министър Николай Найденов беше заснет да бърза за градския транспорт след интензивен ден в министерството.
Клипът беше публикуван във Фейсбук от Йордан Терзиев.
Ето какво написа той:
"Когато министър тича за рейса в 21:00, значи денят наистина е бил тежък.
Само за 15 работни дни: Вече имаме досие на всеки проект, край на Excel, автоматично генериране на уведомления за минути".
Видеото породи и десетки коментари.
"Изглежда ми на човек, който иска да свърши работа", "Това хич не прилича на "нощен живот", гласят част от тях.
