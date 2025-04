Меган с извънредно решение, заради пожарите

Меган Маркъл взе извънредно решение.

Премиерата на готварското шоу на Маркъл в Netflix се отлага. Тя обяви в неделя, че премиерата на „С любов, Меган“ ще бъде на 4 март вместо на 15 януари заради смъртоносните горски пожари, които опустошиха Лос Анджелис.

„Благодарна съм на партньорите си от Netflix, че ме подкрепиха в отлагането на старта, тъй като се фокусираме върху нуждите на засегнатите от горските пожари в родния ми щат Калифорния“, се казва в изявление на 43-годишната херцогиня на Съсекс.

Сериалът от осем епизода ще проследи бившата кралска особа в кухнята заедно с някои от известните ѝ приятелки, включително Минди Калинг и колежката ѝ от „Костюмари“ Абигейл Спенсър.

Маркъл и 40-годишният принц Хари наскоро се срещнаха с жертви на пожарите в Лос Анджелис и с първите спасители, които се борят с пламъците, в Конгресния център в Пасадена в петък. Това не е било планирано посещение за пресата, а по-скоро усилие да направят значима промяна в своята общност, като същевременно се опитват да избегнат причиняването на смущения.

Източници разказаха пред The Post, че херцогът и херцогинята - които са се опитали да запазят дискретност по време на разходката - са се фокусирали върху това да подкрепят и помогнат както физически, така и емоционално, без да предизвикват хаос.

Маркъл и Хари също така дариха дрехи, детски артикули и други необходими принадлежности чрез своята фондация Archewell в основния център за дарения.

Освен това двойката отвори обширното си имение в Монтесито на стойност 29,5 млн. долара за свои приятели, които са избягали от пожарите.

В съобщение, споделено на уебсайта им в четвъртък, Маркъл и Хари изброиха редица благотворителни организации, които помагат в кризата и се нуждаят от дарения. Те също така призоваха тези, които имат възможност, да „отворят дома си“.

„Ако някой приятел, близък или домашен любимец трябва да се евакуира и вие сте в състояние да му предложите безопасно убежище в дома си, моля, направете го“, се казва в изявлението на двойката.

„И не забравяйте да се консултирате с всички съседи с увреждания или възрастни хора, за да видите дали имат нужда от помощ при евакуация.“

Трейлърът на „С любов, Меган“ излезе на 2 януари и показва как Маркъл бере цветя, поднася торта и пие коктейли в наето имение в Монтесито за 5 милиона долара.

В логото на Netflix сериалът е наречен „вдъхновяваща поредица“, в която Маркъл „споделя лични съвети и трикове, като прегръща игривостта пред съвършенството и подчертава колко лесно може да се създаде красота, дори в неочакваното“.

Маркъл и Хари са сключили договор за 100 милиона долара със стрийминга. Те излязоха с петсерийната си документална поредица „Хари и Меган“ през 2022 г., докато документалната поредица на Хари „Поло“ се появи през декември 2024 г.

Един от холивудските изпълнителни директори наскоро заяви пред The Post, че новата поредица на Маркъл е последният шанс на двойката за актуалност в стрийминга.

Толкова е тъжно, защото те имаха тази огромна платформа“, каза изпълнителният директор. „Сега наистина не виждам Маркъл да прави нещо друго по отношение на ... изтласкването си в очите на обществеността“.

