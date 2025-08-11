Край на ретроградния Меркурий! 4 зодии започват нова глава

Ретроградният Меркурий най-накрая се повдигна и тръгна директно!

Това е момент, в който всички можем да си отдъхнем. Защото периодът на объркване, недоразумения и технически проблеми приключва.

Ако сте се чувствали сякаш вървите назад, докато носите стар чифт обувки, който е с един номер по-малък от вашия, знайте, че тези обувки най-накрая са на пазара.

Ретроградният Меркурий беше като неканен гост на парти, който непрекъснато натискаше грешните бутони на стереото, сменяйки музиката по средата на любимата си песен. Но сега този гост си тръгва и най-накрая можете да си върнете контрола над живота.

Всичко, което беше „с главата надолу“, бавно се връща към нормалното. Разговорите, които бяха неясни, грешните послания, които причиняваха недоразумения, и плановете, които непрекъснато се проваляха, сега ще получат шанс да поправят нещата.

Овен

След три седмици на разочарование в любовта, сега отново се чувствате уверени. Най-накрая знаете какво (и кого) искате. Ако сте били във фаза на съмнение, сега е моментът да поставите ясни граници – или да започнете отначало.

Телец

Домът, семейството и личният живот бяха под напрежение. Сега, когато Меркурий се успокоява, настъпва период на вътрешна хармония. Поправете взаимоотношенията, направете план за ремонт, възстановете чувството за стабилност. Решенията са на една ръка разстояние.

Близнаци

Вашият управител Меркурий е всеял хаос в ежедневните ви разговори. Недоразумения, грешни съобщения, пропуснати обаждания - всичко това сега изчезва. От 11 август общувате ясно, прецизно и уверено.

Рак

Финансовата несигурност най-накрая намалява. Ако сте имали разходи, които не сте планирали, или е трябвало да повтаряте едни и същи плащания - сега идва фазата на балансиране. Планирането на бюджета ще бъде много по-лесно от края на август.

Лъв

Ретроградният Меркурий се развиваше точно във вашия знак. Вие бяхте в центъра на интроспективен цикъл, изследвайки идентичността и личните си граници. Сега, когато всичко това се успокоява - идва вашият сезон на лична сила и яснота.

Дева

Това беше период на вътрешен самоанализ за вас. Мнозина почувстваха емоционална дистанция, нужда от изолация и дори психологическа умора. Но вашият сезон наближава – и с него идва завръщането на контрола и психическата сила.

Везни

Приятелствата и социалните взаимоотношения бяха под напрежение. Погрешно интерпретирани съобщения, стари вражди и мълчания между вас и някои хора вече започват да се разрешават. От средата на август отношенията стават по-искрени и стабилни.

Скорпион

Кариерните пътища бяха неясни – решенията се забавяха, обажданията бяха пропуснати, а самочувствието беше на парчета. Сега, стъпка по стъпка, професионалните неща се връщат в правилната посока. Септември носи нова яснота на целите, пише zajenata.bg.

Стрелец

Всичко, което сте планирали – пътувания, учене, документи – се е забавило или усложнило. От 11 август най-накрая можете да продължите напред. Време е да резервирате, подпишете и да започнете нова глава.

Козирог

Интимните отношения, доверието и паричните проблеми във връзката бяха под светлините на прожекторите. Много истини излязоха наяве и сега е моментът за изцеление. Ако връзката е преживяла ретроградния период – вероятно е готова за следващото ниво.

Водолей

Партньорствата бяха основното предизвикателство. Объркване, конфликти или неочаквани контакти от миналото са ви настигнали. Отсега нататък връзките, които сте избрали да запазите, могат да се развиват. Останалото ще отшуми без драма.

Риби

Здравето, работата и рутината бяха хаотични. Вземете си почивка и си създайте нови навици - сега те ще имат ефект. Време е да организирате живота си отново, защото ще се чувствате по-балансирани, отколкото през последния месец.

