Константинос Аргирос се завръща

Константинос Аргирос ще се завърне в София за третия си грандиозен концерт. Шоуто ще събере хиляди фенове на гръцката мега звезда на 19 ноември в Арена 8888. Преди броени часове гръцкият певец, чиято слава нараства лавинообразно, посрещна своя български продуцент, Кирил Кирилов, в Атина. Двамата обсъдиха подробности от стратегията за респектиращото събитие. Константинос Аргирос е еднственият артист на Балканите, който в рамките на година успява да напълни залата, което е истински рекорд. Вече са продадени 60 процента от билетите, а интересът към хитовете на Аргирос и към самия него постоянно ескалира. Както вече се знае от българските му фенове, той е супер талантлив. Репертоарът му варира от типичната чувствена романтика на Елада до ритъма на сиртаки, аплодират го от Солун и Атина до „Долби театър“ в Лос Анджелис, където раздават Оскарите.

Аргирос е класически пример за човек, отдаден на изкуството. Едва на пет започва да изучава пиано, продължава с китара, пробва се и на ударни. В първата му тийнейджърска група - Blues brothers, хваща микрофона и сяда на клавишните. След гимназията се включва в тв формат за изгряващи музиканти - Fame Story 3 на ANT1. Дебютира на сцената в елитни клубове в Солун и Атина, а сред първите знаменитости, с които си партнира, е самата Анна Виси, с която миксират автентичен фолклор и денс стил.

Константинос Аргирос издава първия си албум, „Всичко ще се промени“, със Sony BMG. Във времето работи с мастодонти в индустрията - Universal music Greece пускат „Смело дете“, втората му самостоятелна продукция. Следват няколко албума, като между тях има и платинени. „Той е и изключително артистичен – превръща всяко свое изпълнение в спектакъл.“, коментира Кирил Кирилов, чиято марка „Ажур пико“ бележи касови постановки на родния „Бродуей“. Той е близък приятел с Аргирос, неслучайно беше единственият българин на сватбата му.

