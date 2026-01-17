Как доктор на науките оцеля в чужбина с последните пари на семейството си

Историкът Александър Стоянов сподели пред водещата Петя Кертикова невероятната история на живота и професионалния си път – от човек, който никога не е искал да бъде историк, до доктор на науките, принуден да оцелява в чужбина с оскъдни средства. Това разказа самата Кертикова в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR, представяйки новия епизод от поредицата ѝ „Завърналите се“.

„Разпределени бяхме на студентско общежитие, което беше два пъти по-евтино от стандартен наем. Както чужбина сплотява, друг и друго не може. Знаехме какво коства на родителите ни да ни издържат. Затова къташ, стискаш“, разказа Стоянов пред Кертикова.

Той допълни: „От 12 месеца 11 бяха с дъжд, юли месец беше 12 градуса с валежи... Накрая толкова нямахме пари, бяха ни пратили роднините родопски одеяла и за да има какво да ядем, продадохме родопските одеяла, продадохме и простора за дрехи, който си бяхме взели.“

Пътят до образование в Нидерландия не бил лесен – родителите му, заедно с баща му пожарникар, вложили последните си спестявания, за да му осигурят обучение в чужбина. За трите месеца там Стоянов се научил повече как да пише и създава история, отколкото за 12 години в училище и 4 години университет.

След завръщането си в България той се сблъскал с бюрократични препятствия и откази за публикуване на научни трудове, но никога не се отказал от академичните си амбиции.

„За мен историята е онова, което създаваме всеки ден. Затова би трябвало да живеем така, че това, което правим, да има смисъл“, подчерта Стоянов.

