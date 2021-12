Как да изберем перфектната мицеларна вода според нашия тип кожа

Експертите съветват как да използваме силата на мицелите за ефективно почистване на кожата на лицето

Мицеларната вода е едно от чудесата на XXI век в света на козметиката. Още с навлизането си на пазара, мицеларната вода се превърна в задължителна стъпка от skincare рутината и незаменим козметичен продукт в грижата за кожата. Активната почистваща съставка са мицелите, които привличат като магнит замърсяванията, намаляват омазняването и качествено почистват грима.

Затова мицеларната вода спокойно може да се използва като дегримиращ продукт, като е достатъчно да бъде нанесена върху лицето с обикновен памучен тампон.

За да накараме мицеларната вода да работи за нас и да усетим пълноценно ефекта от нейните съставки е необходимо да съобразим избора си на продукт с типа на кожата. Правилната селекция на подходяща мицеларна вода може да спомогне за свиване на порите, регулиране на омазняването на кожата и намаляване на акнето и несъвършенствата. Използването на качествена мицеларна вода за почистване на грима поставя добра основа за нанасяне на хидратиращ продукт.Ето как да изберем най-подходящата мицеларна вода спрямо типа кожа:

Мицеларна вода за мазна кожаАко Вашата кожа е мазна или е от комбинирания тип, при който се омазняват само отделни участъци от лицето, като челото, носът и брадичката, то е необходимо използваната мицеларна вода да има регулиращо действие.

Мицеларните продукти, предназначени за мазна кожа, премахват грима и нечистотиите от лицето, но също така намаляват омазняването и матират кожата, като премахват лъщенето и свиват порите. Такъв ефект предлага мицеларното мляко All In One Cleansing Micellar Milk на Clinique – с двойното си действие млякото осигурява едновременно ефективно почистване и нежно освежаване.

Мицеларна вода за чувствителна кожа

Изборът на подходяща козметика за чувствителната кожа е от особено значение, тъй като този тип кожа реагира дори и на най-леките дразнители. Ако Вашата кожа е такава, не пропускайте почистването с мицеларна вода – тя може да успокои и да намали зачервяванията, стига да бъде внимателно подбрана.

Мицеларната вода за чувствителна кожа трябва да е без силен аромат и с бързо действие, без да е необходимо прекалено търкане на лицето. Задължително условие е тя да бъде без оцветители и да е дерматологично и офталмологично тествана, каквато е например Cleansing Micellar Water на CLARINS. Тя осигурява нежно почистване в една лесна стъпка, като запазва микробиотата на кожата. Мицеларната вода съдържа екстракт от пречистващи алпийски билки и микроскопични почистващи сферички, благодарение на които кожата остава трайно съживена и освежена. Ексклузивният Microbiote Complex с подхранващо действие съдържа морски пребиом и органични полифеноли от цвят на шафран, които балансират нормалните нива на бактериите на здравата кожа. Мицеларната вода е подходяща за всички типове кожа, включително и за най-чувствителната, и може да се нанася върху лицето, очите и устните.Мицеларна вода за нормална до суха кожаАко Вашата кожа не се омазнява особено и е сравнително устойчива към повечето съставки в използваната от Вас козметика, почти всички видове мицеларни води, които към момента се предлагат, са подходящи за почистване на лицето.

Все пак е препоръчително при избора на подходяща мицеларна вода да изберете формула, която почиства в дълбочина и лесно премахва грима, като същевременно подхранва и хидратира кожата.

При по-суха кожа основната причина да се избягва използването на мицеларна вода е притеснението, че след третиране с нея, кожата ще се изсуши допълнително. Това притеснение не е основателно, тъй като мицеларните продукти не съдържат спирт или стягащи съставки. За склонната към изсушаване кожа е подходяща мицеларната вода BIOSOURCE на Biotherm, която се нанася лесно и осигурява бързо и ефективно почистване на кожата на лицето. Свежата формула на този козметичен продукт нежно премахва грима и повърхностните замърсявания като омекотява, хидратира и тонизира кожата.

Мицеларна вода за склонна към акне кожа

Мицеларните козметични продукти действат изключително благоприятно на кожата, склонна към раздразнения и зачервявания, тъй като почистват в дълбочина с минимален допир до кожата. Затова мицеларната вода действа като балсам на лицето, склонно към акне, а редовната ѝ употреба може видимо да намали възпаленията. При избора на точната мицеларна вода е важно да се спрем на продукт с възможно най-нежна формула, тъй като акнето е чувствително към външни дразнения и лесно може да бъде разнесено. Нанасяйте мицеларната вода винаги с памучен тампон за еднократна употреба и никога с четка или гъба за грим.

При склонна към акне кожа се доверявайте само на качествени продукти с фино действие и дерматологично тествани съставки. Нашият избор е Ready-To-Cleanse Micellar Water Skin Toner – мицеларният тоник на Givenchy. Леката му формула има изключително щадящо и същевременно ефективно въздействие. А обогатените с екстракт от кактус съставки запазват естествения баланс на кожата и възстановяват здравословния ѝ тен.

Независимо кой е Вашият избор на мицеларна вода, експертите напомнят, че здравето на кожата на лицето идва от добрата грижа и редовната хидратация. Затова след почистване на грима с мицеларен продукт не забравяйте да нанесете хидратиращ крем или подхранващ серум за лице.