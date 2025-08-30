Изненадваща промяна в наше знаково предаване

Нова телевизия сменя водещата на предаването „Пресечна точка“ Анна-Мария Конова с Юлия Манолова, която в момента води новините по Нова нюз.

Това става ясно в съобщение на медията за програмата през новия телевизионен сезон.

На 1 септември публицистичното предаване ще посрещне публиката с ново лице – Юлия Манолова. Тя ще замести Анна-Мария Конова, която излиза в отпуск по майчинство.

Юлия Манолова ще има възможност да разкрие своя голям журналистически опит в дискусия с известни личности по горещи теми всеки делничен ден, веднага след новините в 16.00 ч.

Юлия Манолова е познато лице от екрана. Кариерата й започва в частната телевизия Евроком-Пловдив, където работи като международен редактор и водеща на новини, докато следва Международни икономически отношения.

В обществената телевизия работи като редактор и водеща на сутрешния блок „Денят започва”, предаването „БНТ Такси” и новинарските емисии „По света и у нас”.

В продължение на три години е водеща и редактор на ежедневното, двучасово, новинарско предаване „Нюзрум” по Нюз7. В частната телевизия Би Ай Ти работи като изпълнителен продуцент на новините и водеща на авторското предаване „Една различна неделя”.

В продължение на две години е изпълнителен продуцент на сутрешния блок на телевизия Европа.

Анна-Мария Конова пък тръгва от Би Ти Ви. Тя се присъединява към екипа на Нова през пролетта на 2021 г. като репортер в Новините на Нова. От август 2022 до август 2023 г. тя е водеща на съботно-неделния сутрешен блок „Събуди се“, докато титулярната водеща Марина Цекова e в отпуск по майчинство.

Сега на свой ред тя също излиза в майчинство.

