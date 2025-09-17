Изненадващ обрат в живота на тенис сензацията Иван!

Твърде любопитна и неочаквана новина около наша тенис сензация.

Шампионът от юношеските издания на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов май не е самотен на любовния фронт, а си има гадже. При това и тя е тенисистка, като него.

За варненеца, който се готви в академията на легендарния Рафаел Надал в Испания, се считаше, че е необвързан. Самият той е разказвал как целият му ден преминава в тренировки и училищни занятия и няма време за личен живот на този етап.

Сега обаче за първи път чаровно момиче се появи на стори в неговия инстаграм профил. Това е младата германска състезателка Джесика Франке, разкри сензационно "България Днес". Тя също се обучава в школата на Надал, където постига видни успехи.

След малко повече от месец - на 30 октомври, талантливият тенисист ще навърши 17 години. Любопитното е, че Франке му е кака с близо 3 години. На 1 януари тя ще чества своя 20-годишен юбилей.

"Вечерта ми е времето да пиша домашни, което много не харесвам. Имам малко време и за социални мрежи. Трябва да лягам рано, към 22:30 трябва да съм в леглото. След като свърша вечеря към 20:30, някъде към един час съм на телефона, къпя се и лягам да спя", споделя Иван за живота си в град Манакор на остров Майорка.

