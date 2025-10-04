Изненада в НОВА. Министерша става водеща

В НОВА работа започва истинска министерша.

Това е Виолета Манчева – съпруга на външния министър Георг Георгиев. Съвсем скоро тя ще заблести в късните новини.

Виолета Манчева от години е лице на „България Он Еър“, но вече е подала молба за напускане, за да се премести в по-голямата телевизия, твърдят запознати. Хубавата брюнетка е омъжена за министъра на външните работи от 3 години.

Тогава той все още е депутат и шеф на младежката организация на ГЕРБ. Самият Бойко Борисов го подканва да узакони връзката с половинката си, с която са заедно цели 4 години преди сватбата.

„Знаеш, че не понасям беззаконие!“, били думите на Борисов, с които кара влюбените да се оженят.

Той става кум на младото семейство. Подписването е в Банкя през август 2022-а, а църковният брак е сключен през септември същата година в Троянския манастир.

Виолета започва като водеща на прогнозата за времето в „България Он Еър“. После става репортер, за да стигне и до водеща на централна емисия новини. С министър Георг Георгиев имат момиченце – Мариана, пише Уикенд.

