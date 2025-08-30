Индийски астролог видя голяма промяна за България

В следващите месеци България е изправена пред сериозен конфликт сред управляващите елити, който в крайна сметка ще доведе до смяна на властта.

Това е прогнозата на индийския астролог Алакх Ниранджан. Той я направи в пряко предаване в четвъртък. Това е рядък случай, когато чужд астролог, още повече пък от Индия, проявява някакъв интерес към балканската страна. Обикновено прогнозите са за държави и организации, които диктуват дневния ред на света или на голям регион от него, пише "Флагман".



С влизането на България в ЕС, НАТО и останалите присъдружни организации, с подчинената ѝ позиция на САЩ, нейната астрологична карта е вече тясно обвързана с тях и се влияе в огромна степен от решенията взимани в чужбина. Затова нашата страна не представлява интерес за прогнозиране.



Алакх Ниранджан взима за основа на мунданната (мундо, от латински - свят - б.а.) карта на България датата и часа на встъпване в сила на последната конституция - 13 юли 1991 г. (в субтитрите на видеото погрешно е посочена 1995 г.). Това е принцип на индийската астрологична школа джьотиш, защото всяка държава пулсира в синхрон с основния си закон, а не с датата на основаването си (681 г.), получаването на независимост (1878 г.) или с началото или края на даден политически строй (началото или падането на комунизма).



Конфликтът сред управляващите в София ще започне още тази есен и ще продължи до март. „В това време най-вероятно ще се случат извънредни избори“, смята Ниранджан. Напрегнато ще е и в други страни в Европа, но като цяло през 2026 година война на Стария континент не се предвижда. Единствено изключение правят Балтийските страни, по чийто мунданни карти се чете войнственост. Според индийския астролог в много по-далечна перспектива България е заплашена от събития, подобни на украинските. Но редица фактори засега ги отлагат напред във времето.



Алакх Ниранджан прави прогнози на хинди, английски и руски езици в няколко канали в YouTube. Школата Джьотиш, към която и той принадлежи, е основата на индуистката астрология. Наричат я още ведическа. Тя е една от шестте спомагателни дисциплини в индуизма, които са свързани с изучаването на Ведите - четирите индуистки текста: Риг Веда, Сама Веда, Яджур Веда и Атхарва Веда, смятани за основните писмени паметници на индуизма. Самата дума „джьотиш“ означава „знание, което ни носи божествена светлина“.

