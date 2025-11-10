Илон Мъск и магии движат живота на българина. Професор постави диагнозата

Хората не вярват в себе си – за мен това са тревожни данни, но не изненадващи, коментира за Радио Варна проф. Христо Кожухаров, началник на Втора психиатрична клиника във Варна, по повод проучването, направено от агенция "Тренд", което показа, че голям процент от българите вярват в свръхестествени сили, врачки и магии.

Според изнесените данни повече от половината българи вярват в свръхестествени сили, проклятия и карма. 65% от анкетираните са убедени, че "всичко се връща", а почти половината смятат, че светът не се движи от политици, а от тайни общества - масони, илюминати, извънземни.

„Все повече витаем в облаците. Много малко неща правим, които зависят от нас, и много повече разчитаме на някой друг", посочи проф. Кожухаров, и допълни: „Ние смятаме, че има външна причинност за нещата, а бягаме от вътрешната". Според него липсата на доверие към институциите, но и към самите себе си, тласка хората към алтернативни обяснения за света. По думите му хората търсят вината в други обекти – в тайни сили, в конспирации. Все някой друг им е виновен, Илън Мъск или Том Круз и сциентолозите. А когато този "някой друг" е по-значим, индиректно и ти самият се чувстваш по-значим“, каза още проф. Кожухаров.

Според проф. Кожухаров "човекът, насочен към науката, би трябвало да не вярва в конспирации, но живеем в свят на фалшиви новини – и уви, вече и интелигентни хора са склонни да вярват в тях. По-лесно е, и е само на един клик разстояние“.

