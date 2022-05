Джони Деп върти луди миризливи пари докато виси в съда

Холивудската кариера на Джони Деп може и да страда от съдебните дела и обвиненията на бившата му съпруга Амбър Хард, но в света на марковите парфюми нещата стоят по съвсем друг начин... Шишенце парфюм Sauvage на фирмата „Кристиан Диор” се продава на всеки три секунди, а лице на този аромат е именно противоречивият актьор.

Деп е рекламно лице на Sauvage от появата му на пазара през 2015 година. Изобретението на Франсоа Демаши е доминирано от аромати на портокал, бергамот и дървесни нотки.

Модният критик Джон Помплиано коментира в Туитър статия на сп. "Мари Клер" , където този парфюм е обявен за най-продаваният.

„Въпреки факта, че повечето марки изхвърлиха Джони Деп, „Диор“ реши да го задържи. Защо? Една бутилка от аромата Sauvage се продава на всеки три секунди. При 160 долара бутилка (близо 150 евро) това би означавало печелене на повече от 4,5 милиона долара на ден“, обясни Помплиано.

