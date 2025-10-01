Дъщерята на Калин Сърменов разби Наоми Кембъл

На прага на невероятна кариера е дщерята на Калин Сърменов - Димана.

Тя покори световния моден подиум и вече дефилира пред британския супер модел Наоми Кембъл. 19-годишната красавица е лице на модна агенция “Ивет Фешън”. Димана непрекъснато дефилира на сцените за висша мода в Милано, Лондон и Париж, а гордият й баща, който е директор на Сатиричния театър, непрекъснато публикува нейни професионални снимки в социалните мрежи.

Преди дни по време на ревю в Лондон Димана Сърменова излезе на подиума пред Наоми Кембъл — момент, който баща ѝ сподели с гордост в социалните мрежи: „Граждани! Димана е пред Наоми Кембъл! (щото питате, ви казвам и показвам).“

"Сегааааа, граждани да ви кажа, че преди малко завърши едно шоу в Париж:) Е, нали ме питате! Да де и Димана беше там!", написа актьорът във вторник във фейсбук и публикува снимка на щерка си с къси модни черни панталони и зеленикаво сако.

Първият ѝ пробив бе парадоксално смел — дебют на Haute Couture седмица в Париж в началото на януари т.г., където дефилира за "Валентино" в шоуто на новия креативен директор. Сърменова бе аплодирана от звезди като Елтън Джон, Карла Бруни и Ник Кейв, които наблюдаваха от първи ред творенията на творческия директор на "Валентино" Алесандро Микеле.

Димана намира място в ревюто след изключително тежък кастинг. Тя е била избрана лично от кастинг директора на "Валентино" Рейчъл Чандлър, която остава впечатлена от изразителните черти на българката.

Високата 180 сантиметра красавица има перфектните мерки за модел – 81/58/89. „Наистина се притеснявах да се захвана с тази професия, защото интересите ми бяха много далеч от модата, но с времето се влюбих в нея и исках да работя това все повече и повече. Оттук нататък кариерата ми започна да се развива“, казва Димана в интервю за models.com. Интересите ѝ, освен модния подиум, в момента включват програмиране и разработка на софтуери. Занимава се с графичен дизайн, което частично отговаря на първата ѝ мечта – да стане художничка.

