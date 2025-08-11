Цънцарова онемя от признанието на Мира Радева!

Устата наша тв водеща остана изумена от личната история на известна наша социоложка.

На 31 юли Мира Радева официално се раздели с дългогодишния си партньор Иво Станчев. Шокът дошъл, когато той признал, че от няколко години има връзка с друга жена и двамата очакват близнаци – момче и момиче, вероятно заченати инвитро.

Бъдещите родители пазят в тайна имената на децата, чието раждане се очаква през есента. Разкритието дошло след месеци на съмнения и усещане за промяна.

Мира забелязала, че в телефона му от "Моята любов" вече е записана просто като "Мира Радева". Когато го попитала директно, Иво не само потвърдил, но и настоял тя да се зарадва за новото му семейство, предаде Блиц.

В последните пет години двамата фактически живеели отделно – той се върнал в бащиния си дом след смъртта на родителите си, а връзката им постепенно изстинала. Мира свързва окончателния разрив и с общия бизнес, в който се оказала по-силната страна – нещо, което според нея мъжете трудно приемат.

Тази сутрин в ефира на bTV Радева разкри любопитни подробности за изневярата на мъжа си и обяви дали му прощава.

"Като че ли единственият начин да отреагирам, беше просто да го изкрещя. И този пост в социалните мрежи беше повече насочен към мен. От сорта: "Сложи точка на тази лъжа, в която си позволяваш да живееш вече толкова дълго време", заяви Мира Радева. И продължи:

"Няма невинни в една такава история. Както при корупцията - и този, който взима подкуп, и този, който дава, е виновен. Най-важно в живота е вътрешната идентичност, а тя се дава в семейството, от родителите.

Колкото повече остарявам, осъзнавам, че повтарям баба си. Тя ходеше, пееше и готвеше. И това е дълбоката ми същност. А това, че съм била социолог и всичко останало, са някакви наслагвания.

Иво, когото аз продължавам да обичам, беше мой партньор през последните 20 години. Няма да го празнуваме на 28 август, въпреки че беше планирано. В тези години имахме една много силна емоционална връзка, изключителна любов. Според мен този човек наистина ми даде втора младост.

Разсмивал ме е с часове, все едно бях 15-годишна ученичка. Щастието извираше от нас. Буквално откривахме света заедно. Толкова много ме е обичал, че купи двоен спален чувал, за да не сме разделени в планината, тъй като той е планинар. Носеше и тежки кафеварки, защото знае, че много обичам кафе.

Въпреки болката, Радева казва, че след първоначалния шок е усетила освобождение. Дъщеря ѝ Ани дори поздравила Иво за бъдещото бащинство.

"Сега съм свободна. Животът продължава", споделя Мира, която лекува разбитото си сърце с планински преходи и не бърза да се обвързва отново.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com