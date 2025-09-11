Бояна Шарлопова изненада! Забърка тежка мистерия

Известна наша бизнес дама излезе с екзотично предложение.

"Организирам една женска група на едно място, където жените ще преживеят множество трансформации", разказва Бояна Шарлопова, която се дипломира като психотерапевт и събира желаещи на остров Бали.

"Това е островът, който лекува с тишината на природата и силата на ритуалите, а аз и колежката ми Мина, и двете сме телесни психотерапевти – ще ви водим в това пътуване.

Което е повече от екскурзия – то е среща със себе си", настоява вдовицата на бизнесмена Стефан Шарлопов.

